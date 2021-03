El 22 de febrero pasado, un caso conmocionó a San Juan: dos niños de 3 y 8 años fueron retirados de su casa por el 102 luego de pasar muchas horas supuestamente abandonados por su mamá. Este caso, que generó mucho enojo entre los vecinos de la mujer, sigue siendo investigado por las autoridades de la Dirección de la Niñez. Ahora, el director de la Niñez, Carlos Olivera, dijo que están analizando la situación de una tía de los pequeños para ver si ella puede hacerse cargo, pues la mamá "no reuniría las condiciones" para ser responsable de los menores, aseguró.

El caso de los hermanitos ocurrió hace 10 días. Supuestamente, según la versión de la mamá, ella salió a trabajar y los dejó bajo el cuidado del abuelo (papá de la mujer), quien posteriormente los dejó solos por un problema en su casa. La mamá de los niños dijo a este medio que fue ahí que sus vecinos, que no la quieren, según ella, la denunciaron para que le quitaran a los chicos. En contra de esta versión, varios vecinos dijeron que era habitual que la mujer dejara a los niños abandonados. De hecho, ya tenía otra intervención del 102 por una situación similar, la diferencia es que ahora se analizará por un plazo determinado (ver aparte) cuál será el futuro de esos pequeños y de una hermana de 14 años que está en la casa de una tía.

Luego de que los pequeños fueran sacados de su entorno familiar y trasladados a una residencia del Estado, como medida de protección, pues cuando fueron encontrados en su casa uno presentaba síntomas de intoxicación con monóxido de carbono por una pérdida de gas, se comenzó el análisis de la situación. Si bien dentro de los primeros días de ocurrido este caso no se habían presentado familiares a preguntar por los niños, salvo la mamá que fue entrevistada por Niñez, ahora hay una tía que estaría pidiendo hacerse cargo de ellos. "Sabemos que está -la tía - en una buena situación familiar y económica, pero hay muchas cosas por ver antes. Está dispuesta a responsabilizarse, pero tenemos que saber si los chicos quieren estar con ella", dijo Olivera y comentó que ellos hicieron muchas entrevistas y encuestas y que no son favorables para que la mamá de los chicos sea quien se haga cargo. "Y el papá está en Buenos Aires supuestamente trabajando, pero vemos que hay mucho desapego con él", agregó y dijo que los chicos están en la residencia, que están en buen estado de salud y anímico y que ya fueron inscriptos para que comiencen la escuela. "Irán a una escuela que queda cerca de la residencia, que no decimos dónde es para evitar que sean estigmatizados, y tendrán la posibilidad de cambiarlos de establecimiento si pasan a vivir en otro lugar", concluyó el funcionario.

CLAVES

Si bien los niños permanecen en una residencia del Estado, se busca algún familiar que se haga cargo de ellos, pues el primer objetivo es tratar que los chicos sigan dentro de su familia, porque se considera lo mejor.

Ante estos casos, una ley nacional faculta a Niñez a que tome una decisión con los chicos. Es decir que tras hacer evaluaciones es la única entidad que tienen el poder de decidir si quedan o no en el entorno familiar.

La normativa prevé un plazo de 90 días, que puede ser extendido 90 días más, para la toma de una decisión sobre estos chicos. Si no hay familiares en condiciones de criarlos, los niños pasan a estado de adoptabilidad.