Una gran historia de amor. Lidia Fernández y Lucio Becerra cumplieron 50 años de casados y lo festejaron en la colonia de Santa Lucía, en el camping de Don Bosco.

Uno de los jardines del camping de Don Bosco se convirtió en un salón de fiestas. Globos de todos colores, banderines de papel colgando de los árboles, maracas, matracas, y collares coloridos le dieron un toque distintivo a la mañana. Es que en el lugar se vivió una gran fiesta, y uno de los motivos de la celebración fue el aniversario de casados de Lidia Fernández y Lucio Becerra, una pareja de adultos mayores que cumplió 50 años de casados. En la fiesta, que en un primer momento iba a ser de disfraces pero luego se cambió la temática, hubo tanta alegría que hasta el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, bailó con los abuelos.



Ayudado por su bastón, pero sin perder la sonrisa, Lucio contó que hace 50 años se casó con el amor de su vida; y que desde hace dos o tres veranos disfrutan juntos de la colonia de Santa Lucía. Es por esto, que decidieron que el festejo del aniversario fuera con sus nuevos amigos.



Lidia tiene 71 años y Lucio 75, y desde el año 1949 comparten sus vidas. Es que pasaron muchos años "noviando" antes de casarse.



"Nos conocimos en una pista de baile que había en Alto de Sierra. Ahí salíamos los dos y siempre nos veíamos", contó Lidia y dijo que ella siempre fue de esa zona de Santa Lucía, pero que su esposo era de San Martín. "Yo me la quise llevar a San Martín, pero ella me trajo para acá; ahora tenemos una familia hermosa", agregó Lucio y contó que tienen una hija y 3 nietos de entre 20 y 9 años.



Con la dificultad propia de la edad, pero con mucha energía y entusiasmo la pareja y sus compañeros de colonia bailaron sin parar. Cuartetos, cumbias y hasta folclore fueron parte del repertorio que hizo que los adultos mayores no se quedaran quietos. Además de celebrar el aniversario de casamiento de esta pareja, los adultos de la colonia le cantaron el feliz cumpleaños al intendente Orrego (que cumplió años el lunes) y le hicieron un regalo. A la vez hicieron participar a los niños. Una de las abuelas se disfrazó de vaca y junto a otros compañeros interpretaron la canción infantil "Señora Vaca", de las Canciones de La Granja. Así, entre bailes y cantos las más de 600 personas que forman parte de este centro disfrutaron de un día diferente.

Los momentos de la fiesta

A puro baile. Los adultos mayores disfrutaron bailando todo tipo de ritmos. Hicieron trencitos y contagiaron alegría a todos.

Fiesta para todos. Los abuelos fueron los organizadores de la fiesta. Ellos hicieron que hasta los niños pasaran una linda jornada.

Música en vivo. Durante la mañana el cantante sanjuanino Nano Rodríguez le puso música a la jornada. Los abuelos se animaron a cantar.