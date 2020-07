Luego de más de 100 días y bajo un estricto protocolo sanitario por el coronavirus, a las 8 de hoy volvieron a abrir sus puertas los hoteles alojamiento de la provincia. Los propietarios estaban con las expectativas bien arriba pero el arranque fue por demás flojo, según un relevamiento de este diario en los principales "telos" de San Juan, que arrojó que el promedio de ocupación fue de menos del 20%.

Eso sí, es un hecho que el fuerte del rubro es la noche y los cañones apuntan a ese horario.

En No Se, ubicado en Capital, informaron a este diario que la ocupación durante la mañana de este miércoles rondó el 20% de la disponibilidad total de habitaciones. En ese lugar el turno de una hora y media en la habitación más económica tiene un valor de $700. Para paliar la crisis y ganarle a la competencia, lanzaron promociones, como un 25% de descuento si alguno de los huéspedes cumple años.

En El Sitio, situado en Chimbas, la ocupación fue de apenas el 10%, afirmaron a DIARIO DE CUYO. Los días de semana los periodos son de dos horas y la habitación más barata cuesta $550.

En Taos, que queda en Rivadavia, los precios van desde $650 a $1100 los turnos de dos horas. Hoy también empezaron con poca concurrencia: aproximadamente un 20%.

En Von Sua, en Chimbas, entre las 8 y las 16 sólo una pareja utilizó los servicios. Ese "telo", que maneja precios desde los $600 a los $800, vive una complicada situación porque en la calle donde está ubicado están haciendo arreglos por las cloacas. "Vino una sola pareja que llegó caminando", explicaron.

Los empresarios del rubro venían desde hacía varias semanas pujando para que la actividad pudiera regresar. Desde el Gobierno aprobaron el protocolo y fijaron para hoy la fecha de reapertura.

Uno de los requisitos que impone el protocolo indica que tiene que haber un periodo de dos horas entre turno y turno para la ventilación de la habitación utilizada. Es por eso que la disponibilidad de cuartos ahora es menor y en la mayoría de los hoteles aumentaron los precios, coincidieron los empresarios del rubro.

Si bien hasta el momento no se notó esa baja de disponibilidad, creen que puede llegar a ocurrir durante los fines de semana. "Empezó flojo pero ya para esta noche tenemos reservas, no del total de la capacidad pero sí de más del 50%. Se han cansado de consultarnos cuándo volvíamos a abrir, es por eso que las expectativas son altas, sobretodo para los fines de semana", dijo el encargado de otro hotel alojamiento consultado, que prefirió no revelar de cuál y que dijo que durante la mañana la ocupación rondó el 15%.