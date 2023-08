Ya arrancó en la provincia la campaña de aplicación de la vacuna antirrábica humana, destinada a las personas que por su profesión o trabajo tienen un alto riesgo de exposición al virus rábico. Fabio Muñoz, del Programa Provincial de Inmunizaciones, dijo que la campaña se extenderá hasta el 30 de octubre y que hasta el 23 de ese mes habrá tiempo de inscribirse para vacunarse contra este mal.

Muñoz agregó que es la primera vez que se realiza la vacunación preventiva de la rabia en humanos. Y que se debe a que en el país se reactivó esta enfermedad viral que transmiten los mamíferos a través de la mordedura. En el 2021 se reportó un caso en la provincia de Buenos Aires, luego de 13 años desde el último caso registrado en el país, ocurrido en Jujuy. Ese año, la Nación lanzó el Plan Nacional de Prevención y Eliminación de la Rabia Humana que incluyó la vacuna antirrábica humana.

Muñoz agregó que, si bien en la provincia no hay un registro de estos casos, es fundamental trabajar en la prevención. "Es muy importante aplicarse esta vacuna que, como todas, no evita que te contagies de rabia, pero sí hace que sea más leve. La gente debe aprovechar la campaña que incluye la vacunación gratis, aunque no sea obligatoria", dijo Muñoz.

El esquema de vacunación preventiva incluye dos dosis. La segunda debe aplicarse a los 7 días de haberse colocado la primera. Como la campaña se extenderá hasta el 30 de octubre, hasta el 23 de ese mes habrá tiempo de inscribirse para iniciar el esquema. "Sólo las personas que se inscriban y acrediten que forman parte del grupo con alto riesgo de exposición al virus recibirán la vacuna. Como la habilitación para recibirla es inmediata a la acreditación, se pueden inscribir hasta siete días antes de la fecha de finalización de la campaña. Es decir que pueden hacerlo hasta el 23 de octubre", explicó el especialista.

Muñoz agregó que hasta ahora se inscribieron 153 personas para recibir la vacuna y que están en condiciones de recibirla porque acreditaron pertenecer a la población objetivo (ver aparte). Dijo que se cuenta con las dosis necesarias para que estas personas completen el esquema y que a medida que haya más inscriptos se solicitará a Nación el envío de más dosis.

Además aclaró que esta vacuna antirrábica humana incluida en la nueva campaña es la misma que se aplica actualmente como tratamiento posterior a una mordida. La diferencia es que en la opción preventiva el esquema de vacunación incluye dos dosis, y en la de posmordedura, 4 dosis. De esta manera, si la persona que se vacunó preventivamente es mordida, sólo recibirá 2 dosis de refuerzo como tratamiento y sólo ante la sospecha de que el animal tiene rabia.

Esta vacuna se aplica en el Vacunatorio Provincial, en Avenida España 587 Norte (de lunes a viernes de 7,30 a 18); en el Hospital Marcial Quiroga (de lunes a viernes, en horario de 8 a 19) y en el Hospital Rawson (de lunes a viernes de 8 a 12). Y para inscribirse se debe escanear el código QR disponible en estos tres lugares.

El grupo destinatario

Las personas con alto riesgo de exposición a la rabia y que deben recibir la vacuna antirrábica humana son: personal de laboratorio de diagnóstico, investigación, producción y control que manipulan el virus de la rabia; personas que trabajan en campañas de vacunación antirrábica; veterinarios y auxiliares veterinarios; cuidadores de animales, paseadores de perros y proteccionistas; personas que mantienen contacto con mamíferos silvestres como murciélagos, zorros, mapaches además de gatos, perros u otras especies con riesgo de tener rabia (trabajadores de zoológicos, reservas naturales, parques nacionales, fauna, etc.); personal de Fuerzas de Seguridad y defensa que mantienen contacto con mamíferos silvestres; estudiantes de veterinaria y carreras afines; personal de peluquerías caninas, entre otros.