Hasta en la casa. Como el juego se podrá descargar como una aplicación, los chicos podrán usarlo desde el celular y mostrárselos a sus papás.

Un simpático bombero inicia el juego. Lo primero que hay que superar es el problema que puede ocasionar una recarga eléctrica en un hogar que no tiene llave térmica ni disyuntor. En pocos segundos, las llamas copan la pantalla y aparece nuevamente el bombero explicando qué es lo que se debe hacer para que un cortocircuito no ocasione un incendio. Pero esto no es todo. En una fase posterior del juego, un bebé toca un enchufe y termina electrocutado y se convierte en noticia de las tapas de los diarios. Otra vez, el bombero explica qué hay que hacer para que esto no ocurra. Así, con un click, los chicos van pasando varios desafíos. Pero no se trata de un juego más. Lo que busca la gente de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia Social, es que la tecnología sirva como gancho para que los chicos aprendan, no sólo a prevenir los incendios domésticos sino también qué hacer ante un siniestro de este tipo.



De este modo, el juego se agregará a las propuestas lúdicas, como los títeres, que ya se vienen usando desde hace un par de años en todas las escuelas sanjuaninas. El programa comenzará esta semana y la idea es recorrer dos escuelas por semana, según dijo Mirta Ormeño, al frente de Emergencia Social. Esta plataforma digital se llama "simulador de incendios". Es interactiva y está diseñada para que la usen chicos de todas las edades. De esta manera, se busca llegar de manera más divertida a los chicos, pero a su vez, que ellos sean los que lleven el mensaje hasta sus casas ya que el juego también es apto para los papás. "Es una buena oportunidad para discutir la importancia de las correctas instalaciones eléctricas, y de los posibles accidentes que de no cumplir con las medidas de seguridad básicas pueden ocurrir", dijo Mirta Ormeño.



La modalidad del juego se presenta con un guía que es un bombero, quien va relatando los pasos de la plataforma y acompaña durante todo el juego la experiencia del usuario.



Comienza con una breve descripción, continua con una simulación interactiva siguiendo una serie de pasos obligatorios evidenciando lo bueno y lo malo, o lo correcto y lo incorrecto de cada situación correctamente diagramada.



"Además de abordar los casos tomando en cuenta las pérdidas materiales busca ser un canal de contención y acompañamiento para las familias sin dejar de poner énfasis y hacer foco en la capacitación y preparación para este tipo de emergencias mediante charlas, cursos de simulacros y de campo en las temáticas que tengan que ver con la concientización ante eventos adversos", agregó Ormeño. Lo que se hará esta semana es comenzar con el programa en las escuelas. En algunas de ellas, donde hay plataformas digitales, el juego se pondrá allí. Luego se les enseñará a los chicos a bajar el juego para que puedan usarlo desde sus teléfonos y en cualquier momento. Esto será complemento con los títeres y con las tradicionales charlas que se dan en el programa que busca concientizar a los niños respecto a la prevención de incendios.





Más datos

La capacitación

El juego se pondrá en práctica en las distintas escuelas pero también cuando se realicen los operativos de abordaje territorial que organiza Desarrollo Humano. Se busca capacitar a niños y docentes en prevención sísmica y de incendios.

El programa

La alarmante situación por la cantidad de incendios domésticos prevenibles hizo que la repartición ideara el programa de prevención llamado "Con el Fuego no se Juega". Buscan concientizar a la población y apuntan a enseñar a los alumnos.

Divertimento

Las charlas sobre incendios son efectuadas por una compañía de títeres, lo que permite aprender jugando con los chicos. Con respecto a la temática de sismos será efectuada por un especialista en catástrofes.

Alarmante

En el último año en la provincia se incendiaron 77 viviendas. Estos son los datos que maneja Desarrollo Humano. Chimbas se posiciona como el departamento con más casos. En cuanto a los motivos, los cortocircuitos están al tope.