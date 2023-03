El femicidio de Paola Fabiana Agüero, de 55 años, sigue sorprendiendo. Primero lo hizo por las circunstancias del caso ocurrido en diciembre de 2019 (la mató su expareja, de 71 años, que luego se suicidó) y ahora, por ser protagonista de un fallo judicial inédito. Los herederos del femicida, cuyo nombre era Rogelio Héctor Schiaroli, deberán indemnizar a los hijos de la víctima con una suma superior a los $4.000.000. Así lo resolvió el juez de primera nominación de Gestión Asociada del fuero Civil, Héctor Rollán, tras una demanda por daños y perjuicios que iniciaron los hijos de Agüero. Según aseguró el magistrado, se trata de un fallo sin precedentes en el Poder Judicial de San Juan.

Rollán agregó que este fallo sienta un precedente en la aplicación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N° 26.485) en el fuero Civil, a fin de buscar un resarcimiento por daños cometidos por violencia contra las mujeres. 'Si bien en el fuero Penal hay muchos casos de violencia de género más fáciles de acreditar con pericias médicas, no son muy comunes los juicios civiles buscando una reparación económica por daño psicológico y moral de parte de los hijos de la víctima de femicidio. Apliqué esta normativa para resolver y hacer lugar parcialmente a la acción de daños y perjuicios entablada por los hijos de Agüero contra los herederos de Schiaroli', sostuvo Rollán, quien además explicó que al morir Schiaroli la causa penal extinguió.

Sostuvo que para resolver a favor de los demandantes tuvo en cuenta las pruebas que 'acreditaron la autoría y responsabilidad subjetiva a título de dolo' de Schiaroli en el femicidio de Agüero, en un contexto de violencia de género física, psicológica y doméstica.

Por su parte, Huso Russo, el abogado de la parte demandada, puso en tela de juicio que Schiaroli fuera quien mató a la señora Agüero, alegando que sólo se acreditó que 'hubo dos muertos', pero que no se sabe cómo fueron las acciones realizadas en el domicilio. Y quiso responsabilizar a la víctima, argumentando que por sus acciones provocó la 'emoción violenta' del femicida, que intentó por todos los medios que no se fuera. El abogado pidió que la demanda de indemnización fuera rechazada porque, sostuvo, la culpa de lo ocurrido no era sólo de Schiaroli, sino también de Agüero.

Pero Rollán no dio lugar a este pedido, teniendo en cuenta las pruebas del caso y el testimonio de Liliana Córdoba, amiga de Paola Agüero, que estaba con ella en el momento del hecho. La mujer declaró que desde principios de 2019 la relación de su amiga con Rogelio se tornó problemática porque él era muy posesivo y la celaba mucho, pensando que salía con otro hombre. Por eso su amiga decidió terminar la relación y el 'calvario que estaba viviendo'.

LA SUMA DEMANDADA

Tras la muerte de Paola Agüero, sus hijos iniciaron una demanda por daños y perjuicios contra los herederos de Rogelio Schiaroli. Reclamaron un resarcimiento de $14,8 millones, teniendo en cuenta diferentes rubros. Por 'Valor a la Vida y Pérdida de Chance' pidieron $10,8 millones, suma a la que arribaron calculando lo que Agüero percibiría en promedio mensual ($100.000) por el alquiler de 12 cabañas de su propiedad en El Calafate (Santa Cruz), multiplicado por 9 años de vida activa que le hubiera quedado a su madre.

En tanto que por el 'Daño Moral' pidieron $3 millones, reconociendo lo difícil de cuantificar el sufrimiento del dolor de la pérdida de la madre. Y por el 'Daño Psicológico y Tratamiento' demandaron un monto de $1 millón más para hacer frente a la asistencia de un psicólogo y, eventualmente, de un psiquiatra. Alegaron la existencia de 'incapacidad psíquica' producto del trauma agudo vivido, lo que arroja un estado de depresión reactiva por el impacto emocional producido por la pérdida abrupta del ser querido.

Tras una pericia psicológica con un perito oficial de la Corte, se determinó que los hijos de la víctima padecen trastornos de conducta y de personalidad, depresión, alteraciones cognitivas y estrés postraumático, ocasionados por la trágica muerte de su madre. 'En base a estas evaluaciones resolví hacer lugar parcialmente a la demanda de indemnización , descartado la reparación económica por el Valor de Vida, ya que falleció la señora Agüero, pero sus cabañas pueden seguir funcionando. Sí di lugar a los daños morales y psicológicos, resolviendo que los herederos de Schiaroli deben indemnizar a los hijos de la mujer con un pago de $4.296.000', sostuvo Rollán.

El magistrado dijo que estos herederos deberán responder con los bienes de la sucesión de Rogelio Mario Schiaroli o con su valor, en caso de haber sido enajenados.

Una muerte violenta en pleno centro

Paola Fabiana Agüero, de 55 años, murió de un disparo el 13 de diciembre de 2019(foto), perpetrado por Rogelio Héctor Schiaroli, su expareja de 71 años. El hombre, tras terminar con la vida de la mujer, se disparó en la cabeza, muriendo dos días después.

El hecho ocurrió en un departamento en pleno centro de Capital mientras la mujer empacaba sus pertenencias para abandonar la casa y viajar a El Calafate. Fue luego de tomar la decisión de separarse definitivamente de Schiaroli, con el que convivió por 5 años, debido a que la celaba y acosaba posesivamente, pensando que lo engañaba con otro hombre. Según consta en la Justicia, mientras Agüero empacaba sus pertenencias, Schiaroli, llegó furioso al departamento y sin vacilar, y con premeditación y alevosía, asesinó por la espalda a la mujer. Le dio un disparo de arma de fuego, calibre 22, que le causó su muerte inmediata. Posteriormente él se disparó y quedó gravemente herido. Falleció 2 días después.