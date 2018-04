Preparativos. Jennyfer Rodríguez Majsun está preparando el nuevo conteiner de tapitas de gaseosas que mandará al Hospital Garrahan. Desde el 2008 envió más de 10 toneladas de tapitas a este hospital de Buenos Aires.

Con apenas 6 años fue promotora de una campaña solidaria sin precedentes en la provincia. Ahora tiene 15 y tomó la solidaridad como estilo de vida. Es Jennyfer Rodríguez Majsun que en el 2008 juntó 35.000 tapitas de gaseosas para ayudar al Hospital Garrahan, donde era paciente por un problema en la fístula nasal, y que se convirtió en un fenómeno que movilizó a miles de sanjuaninos. Actualmente sigue al frente del grupo solidario Más Tapitas, que en julio celebrará su décimo aniversario, y dedica parte del tiempo libre a recolectar juguetes para repartir entre los niños más necesitados.



La apariencia de Jennyfer cambió, pero no su esencia solidaria. Es por eso que prefiere dejar de salir con sus amigas antes que perder la oportunidad de ver sonreír a un pequeño. Para el Día del Niño, Reyes y Navidad organiza campañas solidarias para llevarles juguetes a los chicos internados en los hospitales, sin importar la hora. A la medianoche del 24 de diciembre hasta se viste de Papá Noel para cumplir con su misión. "No puedo describir la alegría que siento cuando veo reír a los niños que están enfermos e internados cuando les entrego un juguete. Me hace feliz poder llevarles algo de felicidad aunque sea por unos minutos y eso no lo cambio por nada en el mundo. Antes que cualquier salida con amigos prefiero visitar a estos chicos, aunque siempre trato de organizar mi tiempo para poder cumplir con todo y con todos", dijo la joven.



Jennyfer cursa el 5to año del secundario en el Colegio Profesor Froilán Ferrero y entre el estudio y el ayudar con las tareas de la casa no le queda mucho tiempo disponible para dedicarse de lleno a la recolección de tapitas para mandar al Hospital Garrahan. Pero aprovecha toda ocasión para promocionar esta campaña y conseguir más seguidores. "En los recreos me dedico a contarles a los chicos que pueden llevar las tapitas a la Casita de Luz que es el depósito que inauguramos hace unos años para almacenar tapitas y papel. También envío whatsapp con este tema", sostuvo.



El amor por los animales es otra de las características personales de esta joven. Es por eso que usualmente asiste a los perros callejeros de la zona donde vive. Dijo que le encantaría llevar a su casa a todos los perros abandonados, pero que es la única tarea solidaria que no cuenta con el apoyo familia. "Mi mamá es una colaboradora incondicional en cada actividad solidaridad que emprendo, pero por falta de espacio y de recursos no me deja llevar a los perros callejeros a mi casa. Pero me gustaría hacer algo para ayudarlos. Veré la posibilidad de estudiar veterinaria y poder abrir un hogar para animales abandonados. Los sanjuaninos me demostraron que son muy solidarios y creo que también me ayudaría a concretar este proyecto", dijo la joven.



El próximo 28 de julio el grupo Más Tapitas cumplirá 10 años y Jennyfer, junto a familiares y amigos, está organizando los festejos. Dijo que aún no está definido el lugar, pero sí las actividades. Agregó que habrá chocolate, juegos y espectáculos para todos los que se quieran sumar a la celebración. "Miles de sanjuaninos donaron tapitas por eso digo que todos son miembros de este grupo", sostuvo.



Dónde colaborar



En calle Storni 83 Sur, en Villa Aberastain, Pocito, está La Casita de Luz, sede del grupo solidario Más Tapitas. Allí se pueden llevar las tapitas de gaseosa para colaborar con el Hospital Garrahan. El hospital las vende a una recuperadora con el objetivo de reunir fondos para cubrir el costo de los tratamientos médicos.