"Es más peligrosa la desinformación que cualquier perro", dijo Oscar Adarme para abordar el tema de que generalmente la gente que compra un pitbull, desconoce cuáles son sus características, necesidades y cuidados. "Estoy en contra que se designe a determinadas razas como potencialmente peligrosas. Los perros no nacen agresivos o asesinos, el ser humano los transforma en esto cuando no sabe cómo tratarlos y educarlos. En realidad debería llamarse a estas razas potencialmente poderosas", dijo Adarme.



Aldo Olivares agregó que a la hora de comprar un perro las personas no tienen en cuenta para qué fueron "diseñados". "Compramos un dálmata porque nos gustan las pintitas que tiene o un pitbull porque es musculoso, no por las funciones que desarrolla. El pitbull es un perro que fue creado genéticamente para pelear y por esto no lo puede tener una familia cualquiera. Por este motivo también necesita de cuidados especiales que demandan tiempo y capacidad", dijo el especialista.



Por su parte Roberto Bastianelli dijo que hay que conocer la raza antes de comprar y no hacerlo sólo porque está de moda. "¿Por qué el pitbull es el que más ataca en estos últimos tiempos? Porque hay más gente que tiene uno. En los 70 era el divergían. Hay muchos puntos que evaluar antes de tener cualquier perro porque lo que ocasiona la agresión en el animal, somos los humanos con nuestra desinformación y con nuestra mala enseñanza", dijo el conductista.



Para Emilia Merino, lo peligroso no es la raza del perro, sino su tamaño. "Si tenemos en cuenta estadística hay más ataques de caniches que de pitbull. La diferencia es que el caniche te muerde el dedo y te ponés una curita y listo. Si te lo muerde un pitbull, te lo arranca", dijo.

Tendencia 85 es el porcentaje de los casos de ataques de perros de la raza pitbull que se producen dentro de la propia casa donde habita el animal y contra alguno de los habitantes con los que comparte la vivienda.

En tanto que para Graciela Schwartz, hay otras conductas "humanas" que potencian la agresividad de estos perros. "Hay personas que compran un pitbull y lo cruzan con otras razas. Eso es no tener sentido común y mostrar un desinterés total por la vida de las personas y de los animales", sostuvo la proteccionista.



Lo mismo opinó el juez Noguera, quien agregó que considera muy necesario y acertado que una persona debe obtener previamente una licencia para poder tener en su casa un perro de raza potencialmente peligrosa. "La elección de un perro debe hacerse a consciencia y cumplir con ciertos requisitos, como tener aptitud y capacidad. A esto hay que agregarle que también el lugar donde se piensa tener este animal cumpla con algunas exigencias de seguridad. A lo mejor con las personas conocidas y dentro de la casa el perro no manifieste agresividad, pero sí en la calle con desconocidos. Por eso es importante que no tenga posibilidades de escaparse", dijo el magistrado.



Nuevamente Edgardo Sancassani sostuvo que esos puntos están en el proyecto de ley que presentó en la Cámara de Diputados, y que espera que se apruebe cuanto antes. "Con una legislación será más efectivo encarar una política seria sobre este tema", dijo.

Los especialistas

OSCAR ADARME - Criador de pitbull

"No es conveniente tildar de peligrosa a una determinada raza de perro porque eso lo único que provoca es generar psicosis en la gente que intenta deshacerse del animal para evitarse problemas".

ALDO OLIVARES - Veterinario

"Tener un perro de cualquier raza y desconocer sus características y necesidades es igual de peligroso que tener un arma. En este caso el disparador es la mala educación que recibe por parte de su dueño".

GRACIELA SCHWARTZ - Presidenta de PAU

"En la provincia no existe una política pública de protección animal seria. Hace añares que los proteccionistas venimos pidiendo que se implemente, pero los responsables miran para otro lado. El Estado no se compromete".

EMILIA MERINO - Proteccionista de pitbull

"Es necesario que la gente debe saber que tener un perro de raza grande en la casa es como estar jugando a la ruleta rusa todos los días. Hay que informase antes de comprar uno y no guiarse sólo por el gusto".

R. BASTIANELLI - Conductista canino

"Un perro no nace agresivo o asesino. Al igual que el ser humano que no nace delincuente, sino que se vuelve uno. Esto sucede por malas costumbres y enseñanzas totalmente equivocadas".

EDGARDO SANCASSANI - Diputado provincial

"Para el proyecto de ley de tenencia responsable de perros de razas potencialmente peligrosas convoqué a los miembros de diferentes organismos que trabajan en este tema para trabajar en forma conjunta".

JUAN C. NOGUERA - Juez de Paz

"Ahora está de moda tener un pitbull porque le da jerarquía o estatus al que lo lleva. Es una muestra de poder encubierto. El ser humano busca tener un animal fuerte para cubrir su propia debilidad".

Los casos registrados

El de Renzo Páez, el joven de 19 años, fue el quinto caso conocido de ataque canino protagonizado por un pitbull en la provincia. Todos estos casos se dieron en el último año y medio. El de Renzo fue el único que terminó con la muerte de la persona atacada. En junio del año pasado, un perro de esta raza atacó a un niño de 9 años que jugaba en en una plaza. En ese momento, el vecindario pidió al dueño que se lo llevara del lugar. Esto sucedió en Rawson. El dueño reconoció que no estaba preparado para hacerse cargo de un perro de semejante porte. Ese mismo mes, se hizo público otro caso, esta vez se trató de una nena de 13 años que fue atacada mientras visitaba la casa de una compañera. El pitbull la atacó y le arrancó parte del pie derecho. Luego de esto la tuvieron que operar y reconstruir el miembro herido. Pese a la gravedad de la lesión, la familia de la víctima no quiso iniciar ninguna acción legal contra los dueños del animal.



Cinco meses después salió a la luz el caso del ataque de un perro de la misma raza a un niño de 10 años que terminó con el rostro desfigurado. Luego de eso tuvo que someterse a varias cirugías reconstructivas. El chico había ido de visita a la casa donde estaba el animal. A principios de este año, ocurrió otro suceso similar pero contra un nene de 7 años. Fue en Caucete. Mientras el niño jugaba, el perro lo atacó y le mordió la pierna izquierda.