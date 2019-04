A toda velocidad. Los autos transitan a toda velocidad y los chicos y adultos deben cruzar la calle corriendo por miedo a ser atropellados. En la zona sólo hay una lomada, que no es respetada.



Cruzar la calle 25 de Mayo a la altura de Félix Aguilar es una odisea. Es que esa zona es muy transitada y se volvió más peligrosa, por una obra en construcción en la que entran y salen camiones a toda hora. "Esta esquina es un caos. Todos los días hay choques", dijo Roberto Juárez, un vecino de la zona. Mientras que los papás de varios alumnos de la escuela Fontana (que está a pocos metros del cruce) comentaron que deben cruzar corriendo porque nadie les cede el paso a los peatones. Desde la Municipalidad de la Capital dijeron que harán un paso enrasado para obligar que los autos disminuyan la velocidad y para que los transeúntes puedan cruzar sin miedo.

Los insultos y las frenadas son moneda corriente en el lugar. Es que muchos autos transitan a alta velocidad y pasan sin respetar la esquina, la senda peatonal y hasta la lomada que hay en la zona, y que no está señalizada. A esa postal, se suma otra que muestra a la gente corriendo para poder llegar de una vereda a la otra, pues tienen pocos segundos para cruzar. Caso contrario deben esperar hasta 5 minutos para poder atravesar, con un poco más de tranquilidad. "Si viéramos los videos de la cámara de seguridad que está en la esquina, seguramente veríamos varios choques. A toda hora hay frenadas e insultos", dijo Rafael Acosta, que tiene un quiosco en la puerta de la escuela y que comentó que ese problema no sólo sucede a la salida de los alumnos sino durante las 24 horas de cada día. Al igual que él, muchos vecinos de los alrededores pidieron que se busque una solución. "Todo es un lío en esta esquina. Por la obra además no tenemos veredas y debemos esperar los colectivos en la calle. Cuando estamos con los niños pasamos muchos nervios, porque los autos pasan a toda velocidad", agregó otra mamá de la escuela Fontana.

Ante este reclamo, Jorge Oruste, de Tránsito de la Municipalidad de la Capital, dijo que para las vacaciones de invierno comenzarán con la obra de remodelación de la esquina. "Tenemos planeado desde hace tiempo hacer un paso enrasado en esa calle. Se trata de un reductor de velocidad que ya hicimos en otras zonas y que está funcionando muy bien", agregó el funcionario capitalino.



Protagonistas

EUGENIA GALVÁN Mamá de un alumno

"Yo busco todos los días a mis 3 hijos. Cruzo la calle con el corazón en la boca, porque nadie nos da la pasada. Pedimos que pongan aunque sea un policía a la salida de la escuela para evitar accidentes de tránsito".

ANABELA DÍAZ Mamá de un alumno

"Los autos pasan a toda velocidad, hay veces que hasta se nos pasan los colectivos porque no podemos cruzar de una vereda a la otra. Además, está la obra de construcción y eso hace que entren y salgan máquinas".

KARINA ABALLAY Mamá de un alumno

"Hace un tiempo hablé hasta en el Ministerio de Educación para pedir seguridad en la calle. Me dijeron que la escuela debía presentar una nota y según la directora ellos lo hicieron. Sin embargo, el problema persiste".