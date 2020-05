La médica infectada con coronavirus, que se constituyó en el cuarto caso en la provincia, tiene nuevo abogado, el cual fue designado por la hermana de la paciente. Se trata de Roberto Dohmen, quien señaló que la reumatóloga "actuó conforme al protocolo", ya que fue ella la que ordenó que le hicieran el hisopado a su hermano transportista, el tercer caso con Covid-19 que llegó a la provincia a través de un vuelo sanitario proveniente de Buenos Aires. Sin embargo, la denuncia contra la médica señala que tuvo contacto con su familiar tres días después del arribo, en el que no habría respetado las normas sanitarias al no utilizar los elementos de protección personal. El defensor reconoció que no tenía información sobre ese punto y que la investigación lo tendrá que probar.

Además, Dohmen resaltó que la reumatóloga tenía autorización para estar en el área de Covid-19, pero lo que el fiscal Roberto Mallea destacó es que, en base a la denuncia, no tenía el aval para ingresar al sector crítico del Hospital Rawson, el lugar al que fue trasladado su hermano y al que "habría irrumpido", según señala la acusación, de acuerdo a los testimonios. El abogado tampoco contaba con datos sobre ese punto.

De hecho, manifestó que le pidió al juez Alberto Caballero, a cargo de la causa, que autorice que la profesional tenga un teléfono celular para que pueda contactarse con una psicóloga para su contención emocional y con él para acceder a detalles del caso.

Dohmen es el tercer abogado de la médica, ya que antes habían intervenido Reinaldo Bedini y Javier Cámpora. Por eso, existe un pedido de eximición de prisión, planteo que debe resolver el magistrado, cosa que, al cierre de esta edición, aún no había decidido. El fiscal se había opuesto al beneficio.

Por otro lado, Dohmen explicó que, después del arribo de su hermano infectado, el 4 de mayo, la médica sólo tuvo contacto con compañeros del Hospital Rawson, su pareja y el hijo de éste. Y que después del 10 de mayo, regresó a su casa y se aisló, al punto de que no tuvo acercamientos con pacientes que tiene en el sector privado y que dormía en una habitación distinta a la de sus familiares más íntimos para evitar todo tipo de contacto.