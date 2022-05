La secretaria de Educación, Ana Sánchez, se refirió a la protesta de docentes autoconvocados realizada ayer durante el desfile del 25 de Mayo y que derivó en que hoy algunos maestros lleven adelante una medida de fuerza.

"Ellos tienen la libertad para manifestarse, pero debemos buscar consenso dentro del marco del respeto y legal. Van a ser escuchados y vamos a recibir su reclamo que, seguramente, es legítimo", dijo la funcionaria a Diario de Cuyo.

Respecto al paro convocado hoy por el sector dijo que se trata de una medida "ilegal". "La ministra solicitó que se garantice el servicio educativo, que las escuelas estén abiertas y los niños no sean despachados. El pedido es que las clases se den con la mayor normalidad posible porque no es un paro en el marco de la legalidad y convocado por los gremios. Puede que el docente no vaya, sabremos en la mañana el nivel de presentismo, pero los directivos deben garantizar el dictado de clases hoy", agregó.

En cuanto a la acatamiento a la medida, la funcionaria indicó en diálogo con el programa Demasiada Información en radio Sarmiento, que en el Nivel Primario fue del 80 por ciento y en el Nivel Secundario, del 50 por ciento.