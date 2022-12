Falta cada vez menos para que comience la Fiesta Nacional del Sol 2023 y de manera paulatina se comenzó a conocer cómo estará conformada la grilla de artistas. Hace unos días, desde el Ministerio de Turismo confirmaron algunas presentaciones y ahora dijeron que se sumarán Los Ángeles Azules, la banda mexicana de cumbia del momento. Ellos subirán al escenario el jueves 23 de febrero, durante la noche de música tropical. Desde la cartera también dijeron que posiblemente para el martes 21 actúe la Sole, mientras que desde el sitio oficial de la cantante así lo confirmaron.

La Fiesta Nacional del Sol se realizará entre el 21 y el 25 de febrero, luego de dos años de ausencia por la pandemia. Desde que se anunció su regreso, dijeron que habrá espectáculos para todos los gustos. Hace unos días, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, anunció a través de sus redes sociales que el miércoles 22 actuará Bizarrap y el viernes 24 Lali, y dijo que esas noches estarán dedicadas a la juventud. Ahora anunciaron que durante la tercera noche, la banda mexicana, que nació en 1978 y que en los últimos años tomó relevancia al grabar discos con Natalia Lafourcade, Abel Pintos, Pablo Lescano, Nicki Nicole, Sofía Reyes, Vicentico y David Bisbal, entre otros, será el plato fuerte.

Además de esta confirmación, desde el ministerio dijeron que están trabajando para que durante la noche de cumbia, Lali suba al escenario junto a Los Ángeles Azules para interpretar la canción 'Las maravillas de la vida', que grabaron juntos en 2020.

Por otra parte, y en relación a la primera noche del festejo, desde la cartera de Turismo dijeron que esa jornada estará dedicada al folclore. Y que, tal como habían anunciado, habrá una Cuyanía en la que bailarines, músicos y cantantes sanjuaninos se presentarán en el horario central y serán televisados para todo el país.

Si bien durante la noche del folclore la presentación será bien sanjuanina, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, dijo que 'probablemente' se sume a la lista de artistas locales la Sole. Y que la idea es que la cantante de Arequito suba al escenario con los sanjuaninos a interpretar algunas de las tonadas más populares que tiene la provincia. Esto, además de presentar algunas de sus canciones más conocidas.

MÁS ARTISTAS

Con esta lista de nombres confirmados y teniendo los espectáculos centrales de cada una de las noches, la grilla parece estar cerrada para la Fiesta Nacional del Sol 2023. Sin embargo, esto no es así. La ministra de Turismo comentó que en el escenario mayor, y tras el espectáculo de cierre de la Fiesta Nacional del Sol, también subirá a escena alguna banda o cantante nacional. 'En 2020, después del show tocaron los Auténticos Decadentes y esta vez también habrá una banda. La idea es que la fiesta no termine con el espectáculo, sino que la feria siga activa y la música, también', dijo, aunque comentó que todavía no se define quién estará a cargo de ese cierre.

Pero eso no es todo, agregó que no sólo el escenario central del festejo tendrá actuaciones de artistas nacionales, sino que el escenario del Sol, que será el segundo más grande, también lo hará. Según lo que explicó la funcionaria, en los próximos días se conocerá el nombre de más artistas o bandas que se presentarán en el festejo más importante de la provincia. Dijo que, en este escenario, cada una de las noches habrá espectáculos de cumbia o cuarteto, de folclore y de rock. Además, destacó que en cada escenario de la feria también tendrán participación los diferentes artistas sanjuaninos.

LAS CLAVES

Sin Embajadora

La Fiesta Nacional del Sol 2023 se realizará durante la última semana de febrero. Durará 5 días y tendrá un formato similar al de años anteriores, salvo que esta vez el festejo no contará con elección de la Embajadora del Sol.

Forjar caminos

En vez de coronar a la Embajadora, el sábado en la noche se dará a conocer los ganadores de varios programas que lanzó Turismo. Entre ellos los del programa Forjar Caminos, que busca reconocer a emprendedoras sanjuaninas.

Casting

El espectáculo de cierre se realizará el sábado 25 de febrero. Para este show ya se realizó el casting (foto) y se eligieron diferentes artistas. Además, hasta hoy se realiza el casting para participar del Carrusel del Sol.

Carrusel

Durante la noche del viernes se realizará el tradicional Carrusel del Sol. Será en el corsódromo de calle Costanera. Esta vez, los carruajes no llevarán ninguna representante departamental, como en ediciones anteriores.

Programa

Este programa fue lanzado en marzo pasado. Se trata de proyectos encabezados por mujeres de los 19 departamentos. Cada una de las ganadoras de Forjar Caminos recibirá dinero en efectivo para poder concretarlos.

Escenarios

Durante toda la semana, la Feria Temática abrirá las puertas para que el público pueda recorrerla, incluso después del espectáculo de cierre. Habrá 4 escenarios. Dos de ellos tendrán capacidad para 20.000 y 40.000 espectadores.