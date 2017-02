Enamorados. Son cómplices y se miran con mucho amor. Se trata de Marcela Sosa y Mariano López, quienes conducirán parte del Carrusel del Sol. Estarán en Ignacio de la Roza, entre Alem y Santiago del Estero.

Están juntos desde hace 5 años. Se conocen con sólo mirarse y ambos son muy profesionales en sus tareas. Si bien tienen poca experiencia trabajando juntos, dijeron que están felices de poder hacer la conducción de un sector del Carrusel del Sol, mañana. Ellos son Marcela Sosa y Mariano López, una pareja que desde hace años trabaja en los medios. Ella en Canal 8 y él en Radio Blu, del mismo grupo.



No son ni Carla Peterson, ni Mike Amigorena, pero prometen que todos los que vayan al Carrusel disfrutarán del espectáculo y hasta se emocionarán con la conducción de esta pareja: los Pells sanjuaninos. Es que, si bien tienen un guión que les indica cómo llevar a cabo el trabajo, dijeron que les han propuesto que improvisen, se diviertan y lo hagan con el público.



Ya no recuerda hace cuántos años que están en los medios sanjuaninos y si bien tienen miles de anécdotas, aseguraron que todo trabajo que les proponen lo disfrutan mucho. ‘Es la primera vez que vamos a estar juntos en la conducción de un evento. Yo soy periodista y Marian -como le dice Marcela a su pareja- es locutor, así que soy la que más va experimentar en esto. Me da un poco de nervios, pero me gustan los desafíos‘, dijo ella y contó que se atrevió a desarrollar esta tarea porque Mariano le prometió ayudarla en caso de que algo le cueste. Es que él es locutor y hasta hizo la previa de la Fiesta del Sol en el autódromo, en dos ocasiones.



Tienen un lazo muy fuerte que los une, además de su pequeña hija Amparo, sin embargo dijeron que ambos son muy diferentes. Ella es muy desenvuelta, siempre está sonriente y él es serio y un poco más callado. En lo laborar también dijeron que son polos opuestos. Sobre todo en lo referido a la conducción, es que ambos trabajan junto en la radio. ‘Ella es mucho más estructurada y yo dejo que las cosas fluyan un poco más‘, dijo Mariano, mientras que ella admitió que admira a su pareja y que lo seguirá para hacer una excelente conducción del Carrusel.

“Admiro cómo Mariano disfruta estar frente a la gente y eso es lo que a mi me cuesta más”



Marcela Sosa - Periodista

La agenda





Los shows de hoy



Anoche, al cierre de esta edición actuaba en el escenario mayor Sabroso. En tanto hoy, según la grilla, se presentará en el mismo lugar Gabriel Dávila Kurban, Flor Rodríguez, Buda y Huayquil. Mientras que los platos fuertes serán Kapanga y Ciro y los Persas. Se espera que el show de Kapanga arranque cerca de las 23.30, mientras que el del ex Los Piojos, a la 1 de la mañana.



Además, en el escenario de géneros varios estarán: Raúl Lucero, Mulita, Raúl Astorga, María Clemenseau y Urbanos, entre otras bandas. Mientras que en San Juan y Su Música lo harán Diablito Martínez, Claudio Rojas y Dúo Mixtura, entre otros.

La feria

Este será el penúltimo día de la Feria y Exposición Temática. Las puertas del Parque de Mayo estarán abiertas desde las 21, mientras que con anterioridad la gente podrá adquirir sus entradas en las boleterías que están ubicadas por avenida Libertador. Las boleterías atienden al público de 8 a 20 y ahí se pueden comprar los tickets de 40 pesos, que permiten acceder a la feria y luego a los espectáculos musicales. El ingreso general del público también es por Libertador, frente a la puerta de acceso del Museo de Bellas Artes. En la feria la gente encontrará stand que ofrecen juegos y a actividades para toda a familia. Además de puestos de comidas.



Colectivos gratis



Con el objetivo de que todos disfruten del espectáculo de cierre de la Fiesta Nacional del Sol, el Gobierno de San Juan y la ATAP dispusieron colocar un servicio de transporte gratuito hacia y desde el autódromo El Zonda Eduardo Copello. Las distintas unidades estarán identificadas para que la gente las reconozca fácilmente. Saldrán desde la Terminal hacia el Autódromo a las 17 y 18 por avenida Libertador, donde también se podrá abordarlos.