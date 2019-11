Embajadora. Micaela Illanez fue elegida ante un importante marco de público. Tiene 20 años, es de Las Casuarinas, estudia el profesorado en Letras y es profesora de Inglés.

Los departamentos siguen eligiendo a sus embajadoras. En 25 de Mayo, Micaela Illanez fue elegida como la representante para la Fiesta Nacional del Sol 2020. Ante un importante marco de público, la joven, que tiene 20 años, comentó que es de Las Casuarinas, estudia el profesorado en Letras y es profesora de Inglés.

-¿Qué podés aportarle a la sociedad como Embajadora?

-El año pasado participé de la elección, pero no se me dio. Este año, desde el principio me gustó porque creo que las mujeres vamos a poder lucirnos más. Van a conocer mujeres desde el punto de vista de los conocimientos y de la belleza interior. Eso, además de los aportes que podemos dar para la sociedad. Creo que puedo aportar un granito de arena en relación a la educación. Me parece que debido a mis estudios puedo ayudar a muchos niños del departamento.

-¿De qué manera querés concretar este aporte?

-Tengo muchas ganas de trabajar, además voy a apoyar un proyecto en el que se va a contener a más de 150 familias de Villa del Tango con charlas de educación sexual integral y talleres para trabajar en la prevención de embarazos adolescentes. Además, el proyecto incluye clases de apoyo para los chicos del departamento. Este proyecto ya está en marcha y como embajadora voy a trabajar fuertemente para poder tener mejores resultados, y si podemos extenderlo a otras localidades será mejor. Es que me preocupa la cantidad de embarazos adolescentes que hay en mi departamento.

-¿Hay muchos casos de embarazos adolescentes en 25 de Mayo?

-Actualmente es una problemática que se ve en todas partes, pero en 25 de Mayo se nota más. A raíz de esto está buenísimo que podamos dar estas charlas sobre educación sexual a los vecinos del departamento. Así podrán saber los métodos anticonceptivos y cómo podemos cuidarnos el cuerpo.

-¿Cómo ves a 25 de Mayo?

-Mi departamento está en constante avance. Y, como dice el lema de la Fiesta Nacional del Sol, la evolución nos hace más fuertes. Creo que mi departamento tiene todo lo necesario para seguir creciendo, tiene gente muy trabajadora y pujante. Además tenemos mucho para ofrecer en cuanto al turismo y las artesanías. 25 de Mayo es un departamento rural y muy grande. Mi localidad es muy tranquila y todos nos conocemos, y al igual que el resto del departamento es un pueblo muy religioso. Igualmente creo que lo que nos falta es unión. La base para que el departamento siga adelante es trabajar todos juntos.

-¿Te viste afectada por la crisis económica?

-En mi casa somos 3 mujeres y mi mamá trabaja para que pasemos el día a día. Todas ayudamos y aportamos un poco para tratar de salir adelante. Dejamos de darnos algunos pequeños lujitos, como comprar ropa.

-¿Sos ordenada con los gastos?

-Sí. Hasta hace poco estuve haciendo una tutoría en la escuela agrotécnica del departamento y eso me ayudaba a solventar algunos gastos míos. Además, siempre doy clases particulares. Con eso me las rebusco.

-¿De qué lado te ubicás al hablar de aborto?

-Estoy en un punto medio. Hay cosas que considero que son importantes, pero en mi caso no abortaría. Creo que por esto es muy importante la educación sexual. De esta forma podemos evitar que se llegue a estas decisiones. Igualmente, respeto a las personas que llegan a este punto.

-¿Considerás que la situación del país mejorará?

-Sí. Creo que vamos a avanzar y que los argentinos debemos tener un poco de calma y tolerancia. Como sociedad debemos abrir nuestras mentes, no podemos pretender que todos piensen igual. Es que creo que a los argentinos fundamentalmente nos falta, para mejorar como sociedad, unión. Somos un pueblo muy desunido, que no respeta a las personas que piensan diferente.