En diálogo con Radio Sarmiento, el Rector de la Universidad Nacional de San Juan afirmó que las clases presenciales en la casa de altos estudios y los institutos preuniversitarios no volverán antes del mes de agosto. La posición de la UNSJ, en coincidencia con la de los gremios docentes, entiende como "apresurado" el regreso a las aulas en menos de dos semanas anunciado recientemente por el Ministro de Educación Felipe de los Ríos.

Nasisi también realizó una autocrítica frente a la respuesta de la Universidad a las clases virtuales y la faltante conectividad para algunos estudiantes de la provincia. "Hay un 30% de los alumnos que no está accediendo a las clases virtuales por falta de conectividad. Porque no tienen sistemas de conexión cercanos o porque no tienen el dinero para pagar los datos necesarios para continuar con los estudios", indicó el rector.

Y agregó: "Como universidad tuvimos una posición de comodidad frente al desarrollo de la educación virtual. Habíamos empezado a avanzar tibiamente cuando apareció la pandemia y tuvimos que acelerar todos los procesos. No lo tomamos en su momento como lo deberíamos haber tomado".

El rector de la UNSJ también destacó que en un eventual regreso a clases se deberán tomar un gran número de medidas sanitarias y de distanciamiento social, lo que posiblemente desdoblaría las aulas y la distribución de los alumnos. "Es todo un tema porque si se desdobla un curso de 40 alumnos en dos clases de 20 personas, se va a requerir más docentes o más horario de un mismo docente. Y los gremios van a exigir más remuneración y en este momento no tendríamos los fondos para poder afrontarlo", concluyó el ingeniero.