Concentradas. Durante la tarde de ayer y luego de hacer el dibujo a lo largo de los 25 metros, las sanjuaninas comenzaron a ponerle color al mural.



A lo largo de 25 metros y durante 10 horas, seis sanjuaninas comenzaron a pintar un mural que tiene el objetivo de homenajear a otras mujeres y de mostrar el rol de ellas en el deporte y en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Concentradas a más no poder, tratando de que no se les pase ni el mínimo detalle y orgullosas de ser parte de este proyecto, las artistas locales se pusieron en los hombros esta tarea que estará lista en unos días. Esto, en el marco de distintas actividades que organiza la UNSJ en el contexto del Día de la Mujer, que fue ayer. "Es un mural que refleja la realidad de muchas mujeres. El mural no sólo dará un toque estético, sino que transmitirá un gran mensaje", dijo Gabriela Manrique, una de las coordinadoras de esta actividad.

Una mujer en silla de ruedas jugando al tenis, una gimnasta, una atleta y una hockista son algunas de las deportistas que forman parte de esta pintura, que ayer comenzó a tomar color. Las artistas llegaron a El Palomar cerca de las 8 de la mañana. Las nubes que cubrían el sol, a esa hora, hicieron que el trabajo no se sintiera tan pesado durante gran parte de la jornada. Luego de definir el boceto, que fue armado entre todas y gracias a entrevistas que hicieron con mujeres sanjuaninas como las hockista Cecilia del Carril y Luciana Agudo, comenzaron a dibujar sobre la pared. Con pintura gris y deteniéndose a mirar que cada parte del mural quede perfecta, traspasaron de un papel al muro un dibujo que busca transmitir valores, sentimientos y mucha esperanza para las mujeres. Este mural, según dijeron las protagonistas, es "de mujeres, para mujeres y hecho por mujeres" y eso es lo que lo hace especial.

Preparación. En equipo mezclaron los colores y consensuaron cómo pintar cada detalle de la obra.

Ya con el sol en sus espaldas, pero con la alegría y el entusiasmo intactos, siguieron con esta dura tarea. Pasado el mediodía y luego de haber finalizado uno de los momentos más complejos (pintar el boceto en la pared), comenzaron a definir los colores a usar. Violeta, verde, naranja y azul fueron los primeros colores que la pared comenzó a exponer. Y que, sin darse cuenta, marcaron un antes y un después, pues esa pintura hizo que muchas personas se detuvieran a mirar semejante obra de arte que, según sus estimaciones, quedará finalizada el próximo viernes.

YULIANA BALMACEDA - 29 años

"El mural busca hacer visible lo que somos las mujeres. Yo soy mamá y me siento identificada en muchas partes del mural, porque también refleja distintos ámbitos de la vida cotidiana. Es un orgullo ser parte de esto".

SOFÍA MANRIQUE - 27 años

"No me dedico al muralismo, pero esta propuesta me pareció muy interesante por el objetivo del mural y porque me gusta explorar las distintas posibilidades que tiene el arte visual. Estoy muy feliz de participar".

PAULA PERALTA - 38 años

"Yo soy fotógrafa e ilustradora. Cuando me enteré de este proyecto no dudé en inscribirme, porque me pareció genial. Estoy copadísima pintando y me siento feliz de poder reflejar en una pared la importancia de la mujer".

CLAUDIA VILELA LUCO - 32 años

"Yo vine acompañada de mi hija Olivia, que tiene 6 años. Estuvimos pintando y estoy feliz de que el rol de la mujer en distintos ámbitos de la vida sea expuesto en un mural tan grande y en un lugar tan importante".