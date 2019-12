Tiene 19 años y ama a los animales. Por eso sufre cada vez que se encuentra en la calle con algún perro abandonado y maltratado, y sueña con abrir un hospital donde poder atenderlos gratis. Es Agustina Morán, que fue electa Representante Nacional de Santa Lucía, durante el cierre de la fiesta departamental que se realizó el domingo pasado. Esta joven, que seguirá la carrera de Ciencias Veterinarias, dijo que el problema de los perros callejeros se debe a la irresponsabilidad de la gente.



-¿Por qué elegiste la carrera de Ciencias Veterinarias?



-Porque amo a los animales y haría cualquier cosa para evitar que sufran. Desde chica fui muy bichera. Actualmente tengo seis gatos en mi casa, y no tengo más animales por falta de espacio, si no sería un zoológico.



-¿Sos de refugiar a los perros callejeros?



-No porque no tengo un lugar para alojarlos, pero sí me encargo de cuidarlos en el lugar que estén, especialmente a los que están heridos tras sufrir un accidente o ser maltratados. Me dan mucha pena porque están indefensos.



-¿Y qué tipo de ayuda les das?



-Los asisto con primeros auxilios. Compro desinfectante para curarles las heridas y los medicamentos que puedan necesitar como analgésicos o antibióticos. Los cuido hasta que se curan.



-¿Formás parte de alguna asociación protectora de animales?



-No, pero hago todo lo que puedo para ayudarlos. A todo el mundo le cuento que en Santa Lucía hay un quirófano para esterilizar a las mascotas en forma gratuita, por ejemplo. Pero, pese a todas las facilidades que hay, siguen proliferando los animales abandonados. Por irresponsabilidad crece el problema de perros callejeros.



-¿Desde tu rol de Representante vas a poner énfasis en campañas de concientización?



-Sí, por supuesto. Además sueño con abrir un hospital para mascotas con atención gratuita. Espero poder lograrlo.



-El mes pasado se aprobó la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, ¿qué opinás sobre este tema?



-Creo que es un gran primer paso para comenzar a actuar con seriedad y responsabilidad sobre la tenencia de animales. Pero una ley sólo es efectiva si la gente la respeta y si las autoridades controlan que se respete.



-¿Es la primera vez que te presentás como candidata en un certamen donde eligen Reina o Representante?



-No. Actualmente soy la Reina del Club Richet Zapata y este año también fui candidata a Embajadora del Sol por Santa Lucía y obtuve el tercer puesto. Y decidí presentarme en la elección de Representante porque justamente también dejó de ser sólo un concurso de belleza para darle mayor protagonismo a las cualidades y aptitudes de la mujer.



-¿Y qué es lo que te motiva a presentarte en este tipo de certámenes?



-Sobre todo, te diría que la responsabilidad que implica ganar. Creo que es una forma de involucrarse en las problemáticas de tu departamento y asumir un compromiso de intervenir y colaborar en la resolución de diferentes situaciones por las que atraviesa la comunidad, especialmente las referidas a lo social y económico.