El sector de los eventos sociales fue uno de los más golpeados en el contexto de la pandemia. Fue, incluso, uno de los últimos en volver a la normalidad a medida que el estatus sanitario lo fue permitiendo. Y la reactivación volvió con todo. A tal punto, que muchos dijeron que al menos duplicaron el trabajo que tienen actualmente en relación al que tenían antes de 2020. Sin embargo, este panorama no es del todo alentador. Es que, si bien tienen mucho trabajo, algunas veces se les complica conseguir personal para que desempeñe sus tareas en los eventos. "En el contexto de la pandemia, mucha mano de obra calificada de nuestro rubro tuvo que buscar alternativas de trabajo y muchos no volvieron a desempeñarse en este rubro. Entonces hoy nos encontramos con una doble realidad, porque mientras antes hacíamos 2 eventos por fin de semana, ahora tenemos al menos 4 y estamos complicados por falta de personal gastronómico, mozos y encargados de la parte técnica, entre otras cosas", dijo Esteban Vázquez de reconocida trayectoria en la organización de eventos. Mientras que otros empresarios del rubro comentaron que empezaron a dar capacitaciones para atraer personal para cubrir la demanda.

Algunos de los empresarios relacionados a los eventos sociales comentaron que hasta vendieron parte de su patrimonio para poder sobrevivir durante la pandemia. Sin embargo, los trabajadores no tuvieron muchas alternativas. Tuvieron que desempeñarse en nuevos trabajos para poder llevar el sustento a sus casas; y esa huida de personal es lo que hoy hace que el rubro esté desabastecido de mano de obra. "Tenemos momentos en los que el trabajo hasta se nos triplica y eso es muy bueno, pero muchas veces no tenemos personal para dar respuestas a ese trabajo. Muchas personas que trabajaban se desacostumbraron a la noche y no quieren volver a dedicarse al rubro. Hay veces que cuesta hasta conseguir DJ", dijo Carlos Ríos, el presidente de la Cámara de Empresarios de Técnica para Eventos, Espectáculos y Afines. Ríos comentó que vive en carne propia la realidad de los trabajadores de los eventos sociales y dijo también que muchos de los trabajadores que hacen técnica comenzaron a prestar servicio fuera de San Juan por la falta de grandes eventos. Es que, explicó que en San Juan hay un "boom" de eventos sociales como casamientos y cumpleaños, pero hay gente que trabajó siempre en eventos de mayor envergadura como recitales o fiestas grandes en los municipios, por ejemplo. "Hay muchos eventos y falta mano de obra porque muchos de los que hacían las grandes producciones técnicas y aportaban para estos eventos se fueron a trabajar en otros rubros y hasta fuera de la provincia y el país, por la falta de trabajo", agregó.

Para hacerle frente a esto, empresarios vinculados al rubro de eventos decidieron buscar alternativas. Es que si bien, muchos admitieron que hay personas que permanentemente buscan empleo, explicaron que hay que capacitar al personal.

Federico Álvarez, de la empresa MOA Eventos, comentó que cuando la actividad comenzó a reactivarse les costó que parte del personal "volvieran por la falta de fe". Dijo que muchos temían que la actividad volviera a verse frenada por la pandemia y esto mismo, es lo que llevó a que incluso algunos empresarios no quieren volver a trabajar en este rubro.

Álvarez contó que en ocasiones usan las redes sociales para buscar ayudante de cocina, por ejemplo, y que observan que hay personas dispuestas a trabajar. Sin embargo, dijo que muchas veces ese personal no puede ser incorporado de un momento para otro. "Las capacitaciones llevan su tiempo. Cuesta tener mano de obra especializada", agregó.

Desde la Cámara Hotelera y Gastronómica de San Juan coincidieron con esta postura y dijeron que debido a este panorama ellos están trabajando fuertemente para poder ampliar la oferta de trabajadores. Es que comentaron que faltan desde recepcionistas, cocineros, chef, ayudantes de cocina, hasta mozos. "Quedamos desarmados de personal y tuvimos que empezar de cero. Ante esta realidad, desde la cámara hizo un convenio con la Universidad Católica de Cuyo para realizar capacitaciones para especializar mozos y ayudantes de cocina", concluyó Claudio López, que tiene una empresa de catering y es miembro de esta cámara.

En coincidencia con lo que dijeron los organizadores de eventos, desde el gremio que nuclea a los trabajadores gastronómicos, comentaron que la falta de personal es una realidad. Y, aseguraron que muchas veces los trabajos de mozo o ayudante de cocina son vistos como "changas" y que por eso no hay tanta oferta actualmente. Esto, sumado a que por la pandemia muchas personas optaron por otras alternativas laborales. "Para muchos trabajadores, los eventos son vistos como una changa, pero ser mozo, por ejemplo, no es algo que se puede realizar de la noche a la mañana. Es un trabajo real y honesto", dijo Graciela Baraza, titular de la Uthgra, quien además contó que hay mucha informalidad en este rubro y que por eso también hay muchas personas que no quieren trabajar.

Según Baraza, ellos trabajan mucho para "sacar buenos profesionales para el rubro". Dijo que tienen un instituto de formación en los que se dictan capacitaciones para mozo profesional, bartender y otras temáticas relacionadas a los eventos sociales. "Ahora vamos a salir a dar cursos a los departamentos alejados, porque es una realidad que falta mano de obra capacitada", agregó y explicó que la ley laboral permite que las empresas de eventos sociales tengan "trabajadores eventuales" que son los que prestan servicio por uno o dos días por semana y que por eso muchas personas buscan otro tipo de empleo. "Todo el personal debería estar en blanco, pero hay muchos empresarios que no cumplen con eso", agregó y dijo que si bien hay empresarios que no quieren registrar a sus trabajadores ellos son conscientes que en el rubro hay muchos trabajadores que no quieren ser registrados. "Hay mucha gente joven trabajando y para no perder un beneficio como las becas o las asignaciones, piden no ser registrados. Hay gente que si le dan el alta en AFIP por un día de trabajo en blanco, pierde plata de otro beneficio", explicó y dijo que un mozo debe cobrar por hora, aproximadamente, 200 pesos.