El camión. La plazoleta de entrada al barrio Illia, por calle Meglioli, se riega con un camión cisterna. La queja surge porque el riego es descontrolado.





"La plazoleta da a calle Meglioli que actualmente se usa como si fuera una avenida; y es una vergüenza". "Les pedimos que tengan cuidado a la hora de regar, para que la plaza no quede peor de lo que está y no nos escuchan". "Cortan el pasto, pero no lo riegan como corresponde y por eso el lugar vive inundado". Estos fueron algunos de los reclamos que hicieron los vecinos del barrio Arturo Illia, en Rivadavia. La gente de este vecindario dijo que la plazoleta de ingreso al barrio está descuidada, pero que lo más grave es que el riego que le hacen es desmedido. Este reclamo generó versiones encontradas. Es que, mientras los vecinos dijeron, y hasta mostraron fotos, que el lugar es regado con camiones cisternas que inundan todo; el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, aseguró que el lugar es regado con el agua de las cunetas. El funcionario se comprometió a controlar el sistema de riego de esa plazoleta y dijo que además será mejorada.



Hay días en los que no se puede caminar por la plazoleta. Esto sucede cuando el agua cubre los veredines internos de este espacio verde, luego de que riegan con el agua de un camión tanque. Días después de que sucede esto los verdines quedan llenos de barro y tierra. "Las personas que riegan llegan y dejan la manguera en alguno de los canteros para que todo se inunde. No controlan que el agua no se salga de los espacios verdes, ni siquiera miran que el agua no levante toda la tierra por la fuerza con la que sale", dijo Carmen López, una de las vecinas. "Les pedimos que tengan cuidado cuando riegan, porque no sólo levantan la tierra sino que la plaza queda llena de pasto y hojas porque el agua arrasa con todo", dijo Víctor Cárdenas, vecino. Otros aprovecharon para reclamar que cuando se riega otra de las plazas (esta sí se riega con agua de las cunetas) se inundan las calles, pues las acequias no tienen pasantes para que el agua circule.

Inundación. Luego de inundar los canteros el agua llega a los veredines internos de la plazoleta. Posteriormente todo es un barrizal.



Ante este reclamo el intendente de Rivadavia salió a defender el trabajo de su personal. "Me dijeron que en esa plazoleta se usa agua de riego, es decir de las cunetas. Hay muchas plazas que regamos con camiones, pero este no sería el caso. Estuve hace unos días con la vecinas de ese barrio y nadie me hizo este reclamo", dijo y agregó que tienen planeado "hermosear" esa plazoleta ya que está un poco descuidada.