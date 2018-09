Para dar información. Algunos departamentos, como 25 de Mayo, dieron charlas informativas a las chicas.

La Fiesta Nacional del Sol 2019 comenzó a palpitarse hace unas semanas con la inscripción para candidatas departamentales. En este contexto, los municipios ya preparan los festejos en los que elegirán a su Reina. Si bien aún no se cierra el periodo de inscripción, desde los municipios dijeron que están terminando de pulir detalles. La mayoría ya tiene definido hasta los premios que les darán a las chicas ganadoras. Desde los municipios dijeron que entregarán dinero en efectivo o contratos laborales y hay departamentos en los que hasta premiarán a algunas escuelas que las candidatas representen.



Las inscripciones para candidata a Reina del Sol se abrieron el 21 de agosto pasado y debían cerrar el viernes pasado, sin embargo se extendieron una semana más porque aún hay departamentos que no tienen chicas inscriptas. Y mientras en algunas oficinas departamentales reciben los datos las que mujeres que buscan quedarse con las coronas, en otras comenzaron a organizar las elecciones. Incluso, algunos ya promocionan sus fiestas en las redes sociales.



Comentaron que las fiestas de las elecciones serán similares a las de años anteriores. Las plazas departamentales, los anfiteatros naturales y hasta los parques municipales serán los escenarios de estos festejos. Ahí harán la elección de la Reina y Virreina y muchos departamentos también elegirán a sus artistas Revelaciones, también para la Fiesta Nacional del Sol 2019. En estos festejos, las chicas electas serán premiadas. Uno de los departamentos que rompió con el molde de los clásicos premios es Albardón que premiará hasta a algunas escuelas. "La Reina será premiada con 15.000 y 10.000 para una escuela que ella represente, mientras que la Virreina ganará 10.000 y la escuela que ella represente también obtendrá un premio en efectivo", dijo Nicolás Cattini, de Cultura de este departamento. Los demás departamentos entregarán premios que van desde los 5.000 hasta los 20.000 pesos en efectivo. Hasta el momento, algunos de los municipios que más dinero entregarán son Zonda y Capital. Otros departamentos apostarán a dar contratos laborales a las Reinas para que se desempeñen en los edificios municipales durante un año.



Hasta ayer, 212 chicas ya habían confirmado la participación en las elecciones departamentales. Los departamentos que más candidatas tienen son Chimbas (30), Rivadavia (30), Rawson (28), Santa Lucía (26) y Pocito (22); mientras que Iglesia es el único que no tiene aún candidatas. Además, hay al menos 5 chicas mayores de 30 años, el requisito que se agregó este año.