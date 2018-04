Asombro y desconsuelo. Las madres de los niños que fueron trasladados al hospital de Albardón para chequear el estado de salud decían no entender la situación que viven.

Mientras continúa la búsqueda del menor de 16 años que se fugó del hospital de Albardón, los otros 8 chicos que fueron retirados de una vivienda en el barrio Los Andes, Chimbas, por decisión judicial, ayer estaban todos bajo cuidado familiar, aunque ninguno regresó al lugar.



El director de Niñez, Marcelo Bartolomé, afirmó que se constató que ninguno de los chicos, que tienen entre 1 y 12 años de edad, padece desnutrición, sarna o alguna enfermedad compleja y que los casos de negligencia de sus progenitores se circunscribieron a otros temas, como no tener completo el calendario de vacunación.



Por eso se determinó que los chicos pueden estar bajo la tutela de otros familiares y todos ya lo hacen desde ayer, mientras continúa el proceso de investigación, que comenzó por la intervención de la Municipalidad de Chimbas, tras la denuncia de vecinos que afirmaron que los niños vivían hacinados y se mostraban muy agresivos ante el intento de ayuda.

Lamentablemente, no es la primera vez que un adolescente se escapa y no recibe ayuda.MARCELO BARTOLOMÉ - Director de Niñez





Así fue que por orden judicial, el martes por la mañana retiraron a los 9 menores, quienes vivían con sus familias en tres habitaciones. Dos son hijas de Inés Castro, otros 4 de un hijo mayor de Inés y otros 2 de otra hija de Inés. En tanto, el mayor de todos, con 16 años, en realidad estaba alojado con su madre (amiga de Inés) de forma temporal en esa vivienda porque habían perdido el lugar de residencia.



Cuando fueron trasladados al hospital de Albardón para realizar el chequeo médico, el chico de 16 años aprovechó un momento para fugarse del nosocomio. "No me saben decir dónde está mi hijo", fue el lamento de su madre anteayer a DIARIO DE CUYO.



Aunque hay rumores que se lo vio en las inmediaciones de la vivienda de unos abuelos, hasta el cierre de esta edición no hubo confirmación policial que el chico haya sido ubicado.



Uno de los familiares que tiene la custodia de 2 de los otros menores afirmó que tanto Inés como las otras familias siguen desconcertadas por lo que viven.