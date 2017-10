Dolor. Santino Martín, de 10 años, era el único hijo de Paola Cerda (foto) y de Ricardo Martín. Su mamá y su abuela materna también murieron en el accidente.

"Un ángel" fueron las palabras que usaron las personas de su entorno para describirlo, en medio del dolor que les provocó su trágica partida. Se trata de Santino Martín, de 10 años, que el domingo pasado falleció en San Luis junto a su madre y a su abuela tras volcar el auto en el que viajaban. En su corta vida logró conquistar el cariño de todos los que lo conocían por su bondad y solidaridad, virtudes que traspasaron la muerte. Ricardo Martín, su padre, decidió donar los órganos de su único hijo y con esto logró salvar 7 vidas.



"Mi sobrino era un ser muy especial que siempre ayudaba a los demás y repartía amor por todos lados. Cómo les explico a mis hijas que no lo van a volver a ver más. Siento un dolor que no se puede explicar con palabras. Lo único que nos sirve un poco de consuelo es saber que aún muerto ayudó a salvar la vida de otras personas con sus órganos", dijo Edgar Cerda, el hermano menor de Paola Cerda, la madre de Santino que también perdió la vida en el accidente y junto a Celia Maza, su mamá, el sábado.



Una gran tristeza y preocupación son las dos sensaciones por las que atraviesa Melisa Tejada, la maestra de Santino, en el colegio Gateway. Tristeza porque "se fue una personita de gran corazón" y preocupación sobre cómo abordará el tema de la muerte de Santino con sus compañeros de clase. "No sé qué les voy a decir a los chicos cuando vean el banco de Santino vacío. Todos eran compañeros desde el jardín y muy amigos. Es que él era un niño educado, amable, amoroso y siempre dispuesto a ayudar a los demás y a estar siempre presente, tanto en los buenos como en los malos momentos. Nos va a costar muchísimo asumir su ausencia", dijo la docente.



Lo mismo opinó Verónica Castro, madre de Valentín, quien era compañero de Santino en la escuela. La mujer dijo que buscó asesoramiento psicológico para comunicarle a su hijo la noticia de la muerte de su amigo. "Vale está muy triste pero igual quiere ir a la escuela para sentirse cerca de su amigo. Es que Santino era un chico con una luz especial, sin maldad y con un gran corazón. Se llevaba bien con todos, porque brindaba una amistad verdadera. Todos estamos muy tristes con lo sucedido", dijo la mujer.



Por la muerte de Santino Martín, los alumnos del nivel primario del colegio Gateway hoy no tendrán clases. Las autoridades de la institución decretaron asueto por duelo.

Tristeza. En la cuenta de Facebook del colegio Gateway las autoridades de la institución publicaron fotos de Santino y un mensaje de despedida.



Tras el accidente fatal en San Luis, Ricardo Martín perdió a toda su familia. Era el padre de Santino y esposo de Paola Cerda. Hasta ayer se encontraba en esa provincia ultimando los detalles para traer a San Juan sus cuerpos y el de su suegra, Celia Maza. "Tenemos que sacar fuerza de donde sea para apoyar a mi cuñado. Con mi hermano Alejandro perdimos a nuestra madre, hermana y sobrino, pero tenemos nuestra propia familia. Pero Ricardo, de un día para el otro, perdió a toda su familia. A todos nos va a costar superar este dolor, pero a él más que a nadie", dijo Edgar Cerda.

"En un instante perdimos la mitad de nuestra familia. Dios nos ayude a superar el dolor".

EDGAR CERDA - Hermano de Paola Cerda



El hombre contó que Celia, Paola y Santino viajaron a San Luis para pasar el Día de la Madre con una hermana de su mamá que vive en esa provincia, aunque nunca llegaron a destino.



El auto en el que viajaban mordió la banquina, dio unos tumbos y se estrelló violentamente contra un árbol. Fue tan impresionante el golpe, que el vehículo quedó totalmente aplastado en la parte delantera, donde se alcanzaba a divisar partes de los cuerpos de ambas mujeres.



Santino murió en el hospital menos de 24 horas después.