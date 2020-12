Al mirar cómo quedó el árbol sobre el techo y algunas paredes, no se puede entender cómo el daño fue mínimo. Lo que no fue chico fue el susto que se pegaron cuando escucharon el estruendo y vieron caer litros y litros de agua del techo. Ayer, a horas de que un árbol de más de 12 metros cayera sobre su casa, los Villegas aún no podían entender qué pasó y a la vez, no paraban de agradecer que sólo se les "reventó el tanque". Este accidente ocurrió en el barrio Fanzolato, en Rawson.

Hasta cerca de las 22 los Villegas disfrutaban las últimas horas de la Navidad. Sin embargo, un estruendo fortísimo, acompañado de un bramido que sacudió la casa, rompió con la tranquilidad de la familia formada por David, su esposa Yésica Funes y sus dos niños. Casi de inmediato el agua del tanque inundó el patio de la casa. "No sabemos cómo, porque no había ni una brisa de viento, el árbol cayó sobre la casa. Es un árbol muy viejo, que mide más de 12 metros. Nos reventó el tanque de agua, pero no sufrimos ningún otro daño más grande", dijo David ayer mientras buscaba caños para tratar de hacer una conexión provisoria para poder tener agua dentro de la casa.

Tras el accidente David y su esposa, que viven en un departamento en el patio de la casa de los padres de ella, llamaron a los bomberos porque no sabían cómo sacar los restos del árbol. "Una vez que se nos pasó un poco el susto nos vino la preocupación. No sabíamos cuáles eran los daños, además del tanque que eso es mínimo. Vinieron los bomberos, nos sacaron las ramas que estaban sobre el techo y nos dijeron que la casa no corría peligro de derrumbe porque ni el techo ni las paredes se agrietaron", explicó que el hombre que comentó que ellos levantaron ese departamento con mucho esfuerzo y que luego de que el árbol cayó ellos temieron lo peor.

Según lo que dijo David, ese árbol, que está en la vereda de la casa, es muy viejo y ellos nunca sospecharon que se podía caer. "Nos dijeron los bomberos que por milagro no pasó nada más grave. Porque el tamaño de las ramas podría haber atravesado para el interior de la casa y capaz que ocurría una desgracia. Por suerte estamos bien y sólo nos llevamos un gran susto", agregó el hombre y comentó que hubo partes del árbol que cayeron sobre una medianera y que esa pared sí sufrió algunos daños. "Apuntalamos lo que quedó del árbol para que no haga presión sobre la pared de la medianera y de la casa, pero tenemos que ver ahora cómo hacer para sacarlo porque es muy pesado el tronco y está casi todo dentro del patio de la casa", concluyó el hombre que se mostró muy agradecido por el trabajo que hicieron los bomberos.