Nació hace 61 años para ofrecer actividades que mejoraran la calidad de vida de la gente. Pero en el 2004 cerró sus puertas y así se mantuvo por 15 años. Luego reabrió en 2019, pero a media máquina por la pandemia. Hasta que ahora un grupo de vecinos decidió activarla por completo. Es la Unión Vecinal Manuel Belgrano, en Albardón, que se despertó por completo para devolverle la vida al pueblo y beneficiar a unas 5.000 personas, que nuevamente cuentan con un lugar donde practicar deportes, realizar actividades culturales y hasta darle espacio a la inclusión, con la flamante Oficina de la Diversidad.

Históricamente la Unión Vecinal Manuel Belgrano manejó la prestación de servicio de agua potable para los vecinos que viven en esta zona de Albardón que limita con el distrito Las Lomitas. Pero, hace 18 años OSSE se hizo cargo de esta tarea y la unión vecinal cerró sus puertas, dejando a los vecinos sin un lugar donde hacer deporte y participar de actividades culturales y recreativas. "Cada vez que pasaba frente a la sede me daba mucha tristeza ver todo abandonado. Por eso, con otros vecinos decidimos tomar las riendas y trabajar para reabrirla. A fines del 2019 conformamos un triunvirato y la reabrimos. Luego vino la pandemia y no pudimos avanzar mucho, aunque no dejamos de trabajar. Desde la unión vecinal nos encargamos de repartir mercadería las familias con covid. Pero, ya logramos funcionar a pleno", dijo Alejandra Perona, miembro de la dirección de esta institución.

La joven contó que actualmente en la sede de esta institución, alrededor de 200 los chicos y chicas practican fútbol, paddle, vóley, ciclismo y taekwondo, posibilidad que no tuvieron antes porque no hay clubes cercanos. Mientras que los adultos y adultos mayores pueden hacer zumba y bailar folclore. "Es una gran satisfacción ver como el pueblo revivió con la unión vecinal y la oferta que les brinda. En la zona viven cerca de 5.000 personas y todas, en mayor o menor medida se benefician con la unión vecinal desde donde organizamos torneos, jornadas de esterilización de mascotas, charlas sobre cuidados ambientales y colaboramos con temas sociales. Abrimos un merendero en Villa Evita que funciona lunes, miércoles y viernes. Y seguimos trabajando para brindar más y mejores servicios", dijo Perona.

El miércoles pasado se inauguró el cierre perimetral total de la sede de esta unión vecinal y la Oficina de la Diversidad. Perona contó que por el momento, esta entidad no cuenta con socios porque se encarga de gestionar colaboración para el funcionamiento de las instalaciones y de las actividades. Dijo que los padres de los chicos que practican deporte hacen un "aporte mínimo" para pagarle un sueldo a los profesores. Mientras que el dinero para el pago de impuestos y de servicios lo obtienen del alquiler del buffet.

Abrieron un espacio para la diversidad

El miércoles pasado también se inauguró en la sede de la Unión Vecinal Manuel Belgrano la Oficina de la Diversidad, un espacio donde se brindará folletería y profilácticos para la promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Dentro de poco, este espacio de diversidad incorporará además la inauguración de un consultorio de testeo para la detección de dichas enfermedades. A esto sumará otro servicio como es la atención de un psicólogo y de otros especialistas.