El anfiteatro La Hermita fue el escenario en el que Leonela Pizarro se convirtió en la última de las 19 embajadoras departamentales, que participarán en la elección de la primera a nivel provincial en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol.

Calingasta, por contar con la representante de la última Reina de la FNS -Camila Santamaría- se decidió ahora por esta barrealina que tiene 26 años de edad (nació el 26 de julio de 1993), que está por egresar como docente de nivel primario luego de haber incursionado un tiempo en el Ejército Argentino. Su vida gira en torno a su familia, especialmente en su hijo Benicio, y para graficar esa influencia recordó: “Me presenté porque me lo pidió mi madre. Por eso me sorprendió realmente que hay a termiando siendo electa”.

-¿Qué creés que consideró el jurado?

-Hice un resumen de mi vida. De mis progresos desde que nació mi hijo Benicio hace 9 años. Siempre digo que los hijos son nuestra mayor riqueza en estado puro . Como madre soltera soy la encargada que ese tesoro brille. Y así fue que intenté progresar de mil maneras. Por eso fui soldado. pertenecí al grupo 8 de artillería, en Mendoza. Y una tarde me dí cuenta lo que significaba extrañar, porque hasta el viento calingastino extrañaba. Entonces comprendí que debía regresar a mi pueblo y empecé a estudiar en el instituto de formación docente.

-Fue todo un cambio de soldado a docente.

-Y muy brusco. Pero me di cuenta que la docencia es lo mío.

Junto a Baustista, su hijo.



-Y también hay cambios en la elección, que ahora es de Embajadora.

-Hay gente que no está enterada de esto. Valorar a la mujer empoderada y conocer su historia de vida es evolucionar también. Es mirar a la mujer desde otro punto de vista y cambiar el estereotipo.

-¿Te influye que la actual Reina de la FNS sea calingastina?

-Camila es divina y muy buena persona. Obvio que voy a hacer el mejor intento para ser la primer Embajadora. No faltará oportunidad para volver a encontrarme con ella y charlaremos más tranquilas.

-¿En qué aspectos trabajarías si fueras Embajadora del Sol?

-No hay mejor aporte que la Educación. Yo fui mamá adolescente y en mi época estaba muy mal visto. Se dio una construcción social y ahora se brinda apoyo. Creo que ser madre soltera no es un obstáculo; tener un hijo no es un obstáculo, es un acto de valentía. Tienen que saber que se puede salir adelante.

-¿Cómo te imaginás estos meses hasta febrero?

-Disfrutar de todo y dejar los nervios de lado. Mi objetivo es representar a mi departamento de la mejor manera.

-¿Cómo reaccionó tu hijo Bautista?

-Se ha portado muy bien. Participó en mi presentación y me dijo que estaba muy linda. Me dijo 'te amo' apenas escuchó que había ganado. Lloramos juntos y fue un momento muy lindo. Él siente que también ha ganado y yo creo que gané por él.