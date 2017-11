Jáchal eligió a su nueva reina para la Fiesta Nacional del Sol 2018. Pilar Ahumada tiene 26 años, es mamá de una nena de 4 años y se dedica a la peluquería y cosmetología. Además, trabaja en Turismo de la Municipalidad de Jáchal.



Durante la noche de la elección la nueva reina tuvo una revancha. Esta es la segunda vez que se presenta en este concurso. De hecho, hasta el sábado en la noche Pilar era la virreina del departamento. "Me saqué una gran corona y me puse otra más importante", dijo entre risas la jachallera que sueña con incentivar la apertura de una escuela de modelos y que está a favor de la minería. "No voy a confrontar nunca en este tema. Respeto las opiniones, pero en mi vida la minería fue importante", agregó la joven.



-¿Qué objetivos te propusiste?



-Uno de mis objetivos es poder incentivar a la creación de una escuela de modelaje para que las chicas se preparen y se animen a presentarse para candidatas a reina del departamento o para paisanas de la Tradición. Tenemos chicas re lindas en el departamento y no se animan a este tipo de concursos. Yo creo que con una capacitación anterior las chicas tomen coraje y se presenten. Además de la escuela de modelaje, me gustaría mostrar la historia y la tradición que tiene Jáchal. Somos un lugar con muchas riquezas para explotar para los turistas.



-¿Qué te gusta de tu departamento?



Mi departamento tiene muchos rincones y lugares bellísimos. Tenemos los molinos y la historia de Buenaventura Luna que es importante en todo el país. En cuanto a infraestructura Jáchal avanzó mucho, tenemos buena pavimentación y se llegó con agua potable a las zonas rurales, que era una deuda pendiente desde hace muchos años. Se logró un cambio muy grande en el departamento.



-¿Qué opinas de la minería?



-No me gusta estar en el medio de una pelea. Soy agradecida porque en mi adolescencia mi papá trabajó en la minería, actualmente mis hermanos trabajan en la minería, al igual que el papá de mi hija. Gracias a este trabajo mi familia tiene su casa y pudieron progresar. No puedo estar en contra de este trabajo, tengo mis estudios gracias a la minería. Creo que la minería trabaja responsablemente, pero respeto las opiniones del que ve ese trabajo de otra manera. No voy a confrontar nunca en este tema. Respeto las opiniones.

Con su compañera. Pilar y su nena de 4 años comparten muchas horas al día. Le encanta salir a pasear y jugar a disfrazarse.



-¿Cómo sos como mamá?



-Soy más bien estricta. Disfrutamos mucho, pero exijo que se porte bien con quien la cuida, que generalmente es mi mamá. Además soy una mamá muy cargosa, pero con muchas reglas. Disfrutamos mucho jugar y nos encanta disfrazarnos. Ella siempre juega a ser modelo o virreina. Ahora dirá que es la reina. Desde muy chica me sigue en todo.