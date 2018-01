'Tomi' defendiendo los colores del Jockey

Un fuerte dolor de cabeza que, como suele ocurrir se intentó frenar con una aspirina, fue apenas el inicio de un verdadero drama que le tocó vivir a una familia sanjuanina con su hijo, Tomás Cabaña. Este jovencito de 14 años, jugador de rugby del M15 del Jockey Club, atravesó hace apenas una semana por un problema de salud que lo tuvo al borde de la muerte.

El caso de Tomás se hizo público a través de las redes sociales, fundamentalmente el impacto fue grande en el mundo del rugby local. Ahora, DIARIO DE CUYO reconstruyó con el papá de 'Tomi', Marcelo Cabaña, la impactante historia y la increíble recuperación.

El chico llegó a su casa el sábado 7 de enero con un dolor de cabeza, nada anormal hasta ahí, por lo que tomó un analgésico. En el despertar del día posterior no había cambios: seguía la migraña y se agregaron los vómitos.

'Tomi' dejando todo en la cancha (el joven de la derecha)

Ahí los padres de Tomás decidieron llevarlo al médico y apenas ingresó a la guardia del Cymin la decisión fue pedir una tomografía urgente. “Pensábamos que era algo que le había caído mal. Pero los médicos advirtieron ahí nomas la gravedad, Tomás había perdido el conocimiento, no sabía cómo se llamaba. Por ser domingo fue difícil conseguir un técnico para hacer una tomografía urgente, hasta que la conseguimos en El Castaño”, relató Marcelo.

Luego, Tomás pasó directo a la terapia intensiva del Cymin, a las 14 del domingo último. El día lunes deciden ubicarlo en terapia intermedia, lo ve una neuróloga, le realiza unas pruebas motrices y resuelve darle el alta. “Me niego a que le den el alta porque hasta ahí no se sabía lo que tenía, no había diagnóstico. Que todo era por el estrés y la pérdida de conocimiento era casual, me dijo. Con el alta firmada, me negué y le dije que no me lo iba a llevar”, detalló el padre.

Un día más tarde, el martes, la doctora Pardini, jefa de Pediatría del Cymin, decide ponerse de cabeza con el caso para determinar qué es lo que tenía el chico. “Al otro día detectan que era un ACV (Accidente Cerebro Vascular), que se ve en la resonancia magnética”, explicó.





Tomás había perdido mucha sangre y esa presión lo llevaba a tener ese cuadro insoportable de dolor de cabeza y problemas en la visión en uno de sus ojos. El jueves lo operaron, intervención que resultó exitosa y este sábado el rugbier del Jockey fue mandado a su casa con cuidados especiales, pero en franca recuperación.

✅Desde la Unión Sanjuanina de Rugby acompañamos y deseamos la pronta recuperación del joven Tomás Cabaña jugador del Jockey Club. ¡Fuerza Tomás! Posted by Union Sanjuanina de Rugby on jueves, 11 de enero de 2018

“Nos han dicho que va a tener una vida normal, cuando tenga el alta definitiva y los médicos lo permitan volverá a despuntar su pasión que es el rugby”, contó Marcelo; y agregó “quiero agradecer a cada una de las personas que rezó por mi hijo, que me mandó mensajes, a la gente del club que se portaron excelente y a toda la gente del rugby sanjuanino”.