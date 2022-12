Hizo historia, pero aun así conserva su bajo perfil y su espíritu de colaboración para que la industria en San Juan avance sin perjudicar el ambiente y la salud de los sanjuaninos. Se trata de Ivana Orozco, quien con 44 años se convirtió en la primera egresada del Doctorado en Ingeniería en Procesamiento de Minerales que creó la UNSJ en el 2015, y sin precedentes en el país. La profesional charló con DIARIO DE CUYO y dijo que se siente orgullosa por este logro y que, de ahora en más, dedicará sus esfuerzos a realizar aportes para lograr una minería sustentable.

"La minería es una industria que creció en la provincia, que está en pleno desarrollo, pero que se puede mejorar", dijo Orozco al referirse a la actividad minera local. En este marco hizo hincapié en que no hay que dejar de buscar alternativas para que siga siendo sustentable. Y aseguró que, tras graduarse, se abocará a esta tarea en la que ya dio los primeros pasos. En su tesis habló sobre las nuevas tecnologías limpias y ecoamigables que se utilizan para el desarrollo de esta industria. "Voy a enfocar las investigaciones en obtener nuevos procesos que permitan minimizar el impacto ambiental de la minería, como la utilización de un reactivo para reducir la emanación de gases. Mi idea es buscar y encontrar opciones que lo permitan y que no signifiquen inversiones millonarias", sostuvo la flamante doctora, con trayectoria en investigación.

Tras terminar la carrera de Ingeniera en Alimentos y de haber realizado una Maestría en Metalurgia Extractiva, todo en la Facultad de Ingeniería, ingresó en el Instituto de Investigaciones Mineras, compartiendo su rol de investigadora con el de docente en esta unidad académica. Y sin que la docencia le reste tiempo para la investigación y el desarrollo de nuevos proyectos. Actualmente trabaja en un proyecto que trata sobre la recuperación de cobre a partir de residuos electrónicos. El mismo consiste en un proceso para volver líquido el cobre y poder separarlo del plástico, con posibilidad de recuperar ambos materiales.

Objetivo. "Quiero poner mis conocimientos a disposición de esta industria", aseguró la docente e investigadora de la UNSJ. Sus nuevos trabajos apuntan a reducir la emanación de gases durante el proceso productivo de la minería.

"En una segunda etapa buscaré solidificar este metal para reutilizarlo en la fabricación de cables comunes de corriente eléctrica, y el plástico utilizarlo para la fabricación de ladrillos ecológicos. No puedo negar que me apasiona la minería. Desde que ingresé a este mundo no paré de investigar y de avanzar en el tema. Esto me motivó a realizar el Doctorado en Ingeniería en Procesamiento de Minerales. Es que cada vez son más las mujeres que se involucran en esta actividad, pero porque les apasiona y no por un discurso de igualdad. El 80% de la matrícula del Doctorado que cursé son mujeres", sostuvo Orozco.

Si bien las investigaciones que desarrolló hasta ahora la profesional estuvieron vinculadas a la minería metalífera, también habló sobre la no metalífera y de su desarrollo en la provincia. Sostuvo que destaca que esta actividad se haya mantenido, pero que le hace falta empuje para crecer aún más. "Es muy importante en San Juan la producción de no metalíferos, sobre todo de cales, que son las mejores cales que se conocen. Por eso creo que hace falta una mayor inversión para garantizar el desarrollo y el crecimiento de esta actividad que llevan adelante pequeñas empresas familiares, con la participación de muchas mujeres", expresó la profesional.

Y aseguró que sus investigaciones también apuntarán a realizar aportes que contribuyan con el crecimiento sustentable de la minería no metalífera. "De nada sirve capacitarse e incorporar más conocimientos si luego no se vuelcan a la comunidad para mejorar la economía y la calidad de vida. Por eso mi intención es crear un trabajo conjunto entre la UNSJ y la industria minera para de esta manera poder cumplir mis aspiraciones personales y profesionales", concluyó.