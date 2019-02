Con cada año de este siglo, logra más arraigo en el país la celebración del Día de los Enamorados, al conmemorarse la muerte de Valentín, un sacerdote sentenciado en Roma en el siglo III por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados, desoyendo la orden imperial que los varones podían ser mejores soldados si eran solteros.



Y entre tantas parejas que hoy tendrán su festejo, están las que en su momento fueron publicadas por DIARIO DE CUYO, debido a un hecho más que particular: una planta de residuos, un hospital y una autobomba fueron los elementos que dieron el "toque de originalidad" que los llevó a ser noticia y no en la página de Sociales.



Al recrearlas, surgen otros datos en común de las tres historias. Ya vivían en pareja, la unión fue para reafirmar el proyecto. El elemento "inusual" no tiene que ver con grandes gastos de dinero, sino más bien lo contrario. Y todos, están felizmente con el ser que aman.

Una historia de amor que se consolidó en la planta de residuos





En julio de 2017, Cecilia Soto (32 años) y Nicolás López (28) fueron noticia porque se casaron en la planta de tratamiento de residuos sólidos, donde Nicolás es empleado.



Si bien convivían desde 2011, Cecilia (la romántica de la pareja según lo reconocen los dos) sorprendió un día a Nicolás en el trabajo -con la complicidad de compañeros y autoridades- para pedirle casamiento. Nicolás no sólo dio el sí, sino que acordaron que fuera en el mismo lugar de trabajo donde realizarían la ceremonia civil, que sucedió el 14 de julio. "Para nosotros también es especial porque es el lugar de donde llevamos el pan del día para nuestra familia", reconoció Nico, quien es menos demostrativo con su pareja. "Ella está siempre pendiente de mí y de los chicos, Santiago, Bautista y Mateo. Yo soy más distraído pero cuando le mando por ahí un poema, la sigo sorprendiendo", agregó con una sonrisa.

Cecilia aseguró que se siente "enamorada como el primer día" de su pareja. Nicolás aclaró que la situación económica no le da margen para comprar un gran regalo o salir a cenar a un lugar especial. "Pero igual entraré a robar flores a un jardín cercano y esperemos que algún familiar pueda cuidar a los chicos, para que salgamos al menos a dar un paseo", remató.

Cumplir el sueño, en la previa a operarse

Mara González (27 años) y Alexis Ábrego (24) comenzaron a convivir en 2011 y hoy la familia, a la que se sumaron 3 hijos, pasa por un momento especial ya que Mara se encuentra internada en Neurocirugía del Hospital Rawson, evolucionando de una compleja operación, realizada el jueves pasado.



Habían planeado casarse en diciembre pasado, pero se retractaron por un cuestión económica. Cuando Mara fue internada a fines del mes pasado, Alexis encontró que una forma de hacerla feliz era proponerle casamiento y lo hizo el 30 de enero. Dos días más tarde, el viernes 1 de febrero, con un vestido especial para la novia y la presencia de familiares, el nosocomio se transformó en el escenario del "Sí, quiero" que ambos pronunciaron y que se hizo noticia.



Para hoy, Alexis está preparando "una pequeña sorpresa", que no agrega más para agrandar el suspenso.



Afirmó que sigue enamorado porque "ella es directa para decir las cosas" y que la balanza está equilibrada cuando hay demostraciones románticas. "Hay muchas cosas que queremos hacer cuando le den el alta, aunque no sabemos todavía cuándo será", completó Alexis, quien estará con Mara un 14 de febrero en el hospital, el primero ya casados.

La sirena que contó al mundo una unión

El 6 de enero del año pasado, Emiliana Pavía (28 años) y Guillermo Arce (38), hicieron que más de uno se enterara que se habían casado en la Basílica de Desamparados, ya que la novia llegó en una autobomba y ambos se retiraron en la misma movilidad, con la sirena anunciando al mundo ese amor.



Ni carroza con caballos blancos o larga limusina. Emiliana cumplió con el sueño de su vida, que surgió ya que pertenece al cuerpo de bomberos voluntarios de Capital. A Guillermo, policía, no le hacía mucha gracia la idea, pero terminó aceptando para no ser aguafiestas. "Recién cuando íbamos en la autobomba y la gente se paraba para saludar a estos locos, me relajé y disfruté la experiencia", reconoce hoy en día Guillermo.



Al momento de casarse, llevaban ya 3 años de convivencia y también ya estaba conformada la familia como hoy en día, junto a Diana, Yngwie y Angus. Emiliana, que se asume como la romántica de la pareja, sigue enamorada de "una persona sincera, serena. Es un gran compañero. Nunca hubo problemas por mi vocación, que me quita horas con la familia y sin ninguna remuneración". Para Guillermo, su pareja lo ayuda "a tirar para adelante. Soy medio quedado y ella sabe decirme las cosas para guiarme". Esta noche, con una cena, celebrarán su amor. Aunque no los espere una autobomba con enormes moños.