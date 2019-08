Martha Beatriz Melián encontró en el taller de actuación del Hogar de Ancianos lo que hace tiempo anhela por parte de su familia: atención y cariño.

La abuela de 67 años vivía en Caucete y hace casi 7 años que está en la Residencia de Adultos Mayores, ubicado en Chimbas, sin la calidez de un abrazo o caricia de sus 6 hijos, de quienes no sabe absolutamente nada.

"Acá nadie me viene a ver, ni mis hijos ni mis nietos. No quieren saber nada conmigo".

Como si fuese su fecha de nacimiento, Martha recuerda que entró un 12 de noviembre de 2012 al Hogar y participar del grupo de actuación fue lo que cambió su estado de ánimo. Espera ansiosa cada miércoles para ser parte de alguna escena de cualquier obra de teatro o novela.

Querida por sus compañeros por su carisma y simpatía, Martha a veces apoya su rostro en su mano derecha y pierde la mirada en sus recuerdos. Cuando le preguntan si está bien, asegura que piensa en sus hijos y para frenar esa angustia que la invade, libera algún chiste para hacer sonreír a sus pares y a las cuidadoras.

"A mi me duele que no vengan. Me voy a morir y no voy a estar con ninguno".