Brenda Uñate tiene 21 años y fue elegida como la Embajadora de Angaco para la Fiesta Nacional del Sol 2020. La joven fue la única candidata que tuvo su departamento y fue presentada ante el público anteanoche. Brenda es estudiante de Contador Público Nacional. En una entrevista con DIARIO DE CUYO comentó cómo es su vida, qué le gusta de su departamento y qué debe mejorar Angaco para seguir creciendo.

-¿Qué tipo de mujer sos?

-Soy una mujer muy simpática, alegre y divertida. Siempre trato de ver la vida con optimismo. Me gusta realizar las tareas de la casa como cocinar y limpiar. Mi abuela y mi mamá me enseñaron desde los 8 años a independizarme en ese aspecto. Esto fue porque mis papás trabajaban mucho. Me gusta salir a caminar y soy muy familiera.

-¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento?

-Angaco tiene poca promoción turística. La gente piensa que queda muy lejos de la Ciudad, pero sólo estamos a 25 kilómetros del centro. Tenemos muchos lugares hermosos para visitar en familia, como San Expedito, la Medalla Milagrosa y ahora la plaza departamental, que está hermosa.

-¿La falta de promoción es de parte del municipio o de la Provincia?

-Turísticamente en Angaco hay mucho, pero falta promoción de la Provincia. Muchas veces se promociona otros destinos como Ischigualasto y creo que nos falta ese apoyo. El municipio me parece que hace mucha promoción, aunque no sé si sabe cómo llegar al resto de la provincia.

"Ahora quiero trabajar para que Angaco sea conocido por todos los sanjuaninos".

-¿Como embajadora trabajarás para que conozcan más tu departamento?

-Mi objetivo principal es que se haga más conocido Angaco, porque hay gente que nunca visitó mi departamento. Además, me gustaría enfocarme en algunos proyectos que tengan que ver con los niños o los adultos.

-¿Considerás que el país mejorará cuando asuma el próximo presidente?

-No estoy muy informada para dar una opinión, pero siempre tengo esperanzas. Y deseo que el cambio de gobierno haya sido una buena elección para todo el país.

-En tu departamento también tendrán cambio de intendente, ¿qué expectativas tienen en Angaco?

-Acá las elecciones se vivieron como un River-Boca. Ahora está todo más tranquilo y la gente tiene mucha esperanza de que el nuevo gobierno siga haciendo crecer a Angaco.

-¿En qué debería trabajar la próxima intendencia para que mejore el departamento?

-Nos hace falta, más allá de la promoción del turismo, que haya más acceso a la salud. Si bien tenemos un buen hospital, el departamento es muy grande y muchas veces las salitas no ofrecen buenos servicios o servicios completos. Hay gente que sí o sí debe viajar hasta el Hospital Rawson para atender a los chicos.

-Desde tu punto de vista, ¿por qué no hubo más candidatas en Angaco?

-Para mí fue por el cambio de Reina a Embajadora. Me parece que eso resultó extraño al principio y que por eso no hubo más candidatas, pues se generó mucho temor. De hecho muchas personas aún no saben qué significa ser Embajadora. A la vez, pienso que una vez que pase esta Fiesta del Sol las chicas se motivarán más para presentarse en las próximas ediciones. Deben entender que este cambio nos permite mostrarnos tal cual somos.

-¿Te presentante por decisión propia o te buscó el municipio?

-Me presenté por incentivo de mi familia. Otros años no me animé a presentarme porque soy muy tímida, pero esta vez me impulsó el hecho de que se mire a las mujeres más allá de la belleza. Además, esta candidatura es un desafío porque me ayudará a trabajar mis miedos.

-Te gustan las tareas domésticas, ¿te ves en el futuro como mujer trabajadora y ama de casa a la vez?

-Creo que es difícil llevar esas dos tareas juntas, pero no es imposible. Lo bueno es que soy muy sencilla y ordenada y eso me ayudaría a tener en condiciones mi casa y a la vez trabajar. Nunca pensé en dedicarme sólo a la casa. Me gusta que la mujer rompa cada vez más barreras y que pueda mostrar que no puede ser llevada por delante.