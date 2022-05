Esta mañana, mientras docentes sanjuaninos marchaban desde el Centro Cívico a Casa de Gobierno bajo el reclamo de "salario digno" y en medio de un paro sin aval de los sindicatos, se expresó el titular de Udap, Luis Lucero. El titular del gremio indicó que, "los autoconvocados son en su mayoría no afiliados y hay una posición antisindical".

"Sabemos que los autoconvocados son en su mayoría no afiliados y entendemos que en este caso hay una posición antisindical", afirmó Lucero en diálogo con el programa Demasiada Información de Radio Sarmiento.

Y en torno al reclamo de los trabajadores a los gremios indicó: "En Udap, no somos perfectos. Hemos hecho muchas cosas, pero no estamos en condiciones de satisfacer las expectativas de todos. Los trabajadores tienen el derecho de manifestarse, pero en la democracia existen normas, organismos, reglamentaciones que nos representan. Yo sin que nadie me presione puedo elegir un sindicato o constituir uno".

En cuanto al funcionamiento del gremio, afirmó: "Esta organización, que va a cumplir el 15 de junio 49 años, hemos llegado a tener 6, 7, 8 listas para una elección. Cuántas son las organizaciones como Udap que pueden decir que hay elecciones cada 4 años, en las que se presenta más de una lista. Nosotros tenemos nuestros delegados que van a los afiliados y no afiliados, es una organización totalmente abierta. Lo que no comparto es que pidan la renuncia. Hablamos de organizaciones que están legalmente constituidas".

Mientras tanto, en relación a lo que se espera a partir de ahora, indicó: "Hemos estado hablando con los otros gremios. Pero tenemos que ir evaluando cada instancia. Hay que ver qué va a pasar esta tarde, qué va a pasar mañana. Estamos tranquilos, consideramos que el reclamo es justo, pero no estamos de acuerdo con la metodología".

Para finalizar indicó: "El problema económico del país hay que reclamárselo a los dirigentes nacionales. En la primer acta de paritaria indicamos que el objetivo era que la inflación no debía alcanzarnos y menos hacernos perder. Por eso dejamos abierta la cláusula gatillo para julio, pero nadie se imaginó que inflación iba a subir tanto en los meses siguientes. Es posible que, en este contexto, la cláusula gatillo se adelante. El objetivo sigue siendo que la inflación no nos alcance".