Debió haber sido resaltado por su capacidad puesta al servicio del país y por ser el precursor de las telecomunicaciones satelitales en este territorio, pero le dieron la espalda. El Comodoro Miguel Vicente Guerrero es el héroe olvidado, pero en esta fecha, a 40 años de la Guerra de Malvinas, su nombre no debe pasar inadvertido.

Nacido en Caucete el 26 de julio de 1943, es considerado el "padre" del Cóndor II. Este oficial de la Fuerza Aérea cuya muerte por un infarto el 16 de agosto de 2019 pasó desapercibida, fue el cerebro de ese proyecto misilístico que estaba bajo el mando del brigadier Roberto Petrich, también fallecido.

Los especialistas dicen que Guerrero era un hombre que sabía cómo doblegar a los ingleses. Por eso después de la guerra creó un arma poderosa para lograr ese objetivo, pero en lugar de ser reconocido lo castigaron pasándolo a retiro, cuentan en su entorno familiar.

Guerrero sobrevivió al terremoto de 1944, no así dos hermanas de 11 y 9 años (sus cuerpos nunca fueron recuperados). Como su padre era maquinista de tren, vivieron un tiempo en un vagón. Después de un tiempo se fueron a la Patagonia y luego volvieron

El sanjuanino fue un hombre de gran importancia cuando a fines del gobierno de facto se tomó la decisión política de acelerar la producción de un arma que tuviera alcance suficiente para convertirse en una amenaza y achicar así la enorme brecha militar entre los ingleses y la Argentina, obligando a Gran Bretaña a sentarse a negociar por el costo militar que le implicaría poseer en las Islas defensas antimisiles de largo alcance.

Miguel Vicente Guerrero, de izquierda a derecha, es el que está tercero.

Bajo la dirección y responsabilidad del brigadier Ernesto Crespo se avanzó en el proyecto misilístico argentino, iniciado en 1979, con un centenar de oficiales, técnicos y científicos en el búnker construido en Falda del Carmen, en la serranía cordobesa. Fue un secreto bien guardado bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, donde se logró su desarrollo. Pero todo fue desmantelado apenas comenzó la administración de Carlos Menem, a instancias del canciller Guido Di Tella y del ministro de Economía, Domingo Cavallo. Muchos le critican a ellos que la decisión fue para quedar bien con el gobierno británico, sin pedir nada a cambio.

Estudió con una beca en el Liceo Militar de Mendoza y luego se incorporó a la Fuerza Aérea

Guerrero, en 1964, siendo alférez viajó becado a Estados Unidos y regresó luego para graduarse en 1974 en tecnología misilística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), obteniendo el segundo lugar de mérito en su promoción sólo por debajo de un militar chino.

Su alejamiento de las Fuerzas fue más que indigno. Luego de prestar todo su conocimiento y saber para desarrollar el misil, cumpliendo órdenes del Estado argentino, fue pasado a retiro en una decisión similar a un castigo (como también fueron desarticulados los equipos de técnicos y científicos). La Argentina así sancionó y desperdició a un oficial de alta capacidad.

Al poco tiempo de su retiro, le ofrecieron un relevante puesto académico en una universidad norteamericana para poder aportar sus conocimientos. Pero Guerrero rechazó la oferta y se incorporó a la Universidad del Salvador donde volcó su saber como docente y luego como Decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología.

Un hombre noble, con una mente extraordinaria, hizo mucho por la Patria pero el país le dio la espalda.

EL CURRÍCULUM DE GUERRERO

Áreas de Especialización:

-Administración simultanea de proyectos

-Formación y capacitación de equipos gerenciales

-Solución de problemas y toma de decisiones

-Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones



Ocupaciones:

-Decano – Facultad de Ciencia y Tecnología y Director del Centro de Aplicaciones Tecnológicas, CAT – Universidad del Salvador.

-Secretario Ejecutivo – Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata – CIC.

-Secretario de la Comisión de Asuntos Científicos y Tecnológicos del Consejo de Rectores de Universidades Privadas.

-Director Labor Safety Fundation.

-Evaluador de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.

-Consultor PNUD – BID.

-Miembro Plenario de la Academia Internacional de Astronáutica –IAA, Francia.



Antecedentes Profesionales:

-Presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales.

-Jefe de Proyecto “Cóndor”.

-Jefe del Segmento Espacial – Proyecto “Nahuel” – Sistema de Comunicaciones vía Satélite.

-Jefe de Proyecto – Proyecto “SAC – I” – Satélite de Aplicaciones Científicas.

-Jefe de Gabinete – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

-Asesor – Cámara de Diputados – Comisión de Defensa y Comisión de Ciencia y Tecnología.

-Asesor – Comisión Nacional de Energía Atómica.

-Asesor – Comisión Regional del Río Bermejo.

-Asesor – Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Ría Bermejo y el Río Grande de Tarija.

-Consultor – Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe.



Antecedentes Académicos:

-Visiting Engineer Staff Member - Aero and Astro Department MIT.

-Visiting Profesor. Shung Sheng Institute of Sciencie & Technology –Taiwan.

-Jurado Doctorados Universidades de Bologna, Roma-Tor Vergata, Pavia y Politécnico de Turín – Proyecto Madess II

Títulos y Grados Académicos:

-Master of Science in Aeronautics and Astronautics -Massachussetts Institute of Technology.

-Academician – International Academy of Astronautics.

-Ingeniero Electrónico.

-Ingeniero Aeronáutico.



Publicaciones, Honores y Distinciones:

-Dos libros, quince trabajos, más de treinta premios, distinciones y condecoraciones entre ellas ocho de países extranjeros.



Juicios y Comentarios:

-Revista Telegráfica – ELECTRÓNICA Nro. 861

Abril, 1985, pag. 276, 277.

-International Academy of Astronautics.

Rue Mario Nikis 75015 – Paris – Francia.

-United Nations, Press Release – Thirty – Third Session.

348th Meeting – N.Y., 13-JUNE-1990 – 8828 F.

-Nation Unies – Communiqué de Presse ESPACE/42 – N.Y.

13-JUNE-1990 - 9786 F.

-Ciencia y Tecnología – Año 2 Nro. 11, pag.9, Febrero, 1991.



Fuentes: Gaceta Mercantil y el periodista Nicolás Kasanzew