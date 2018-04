Ricardo Correa

Los 8.000 pesos que perciben, en promedio, los beneficiarios de las jubilaciones mínimas se convirtieron en una suma más que débil luego que se produzca la última actualización de los costos del consumo eléctrico domiciliario, según el testimonio recogido entre algunas personas que perciben estos haberes.



En una foto de la situación, aquellos jubilados que viven solos, deben pagar con la llegada de las últimas boletas un promedio de 1.000 pesos, lo que equivale el 12,5 por ciento de sus ingresos.



Con ese costo, los jubilados se ven obligados a recibir colaboración de familiares, aunque sea una salida que no los termina de conformar.



Además, por la edad, la salud demanda generalmente tener que erogar cifras fijas en medicamentos y consulta a especialistas, que en algunos casos se torna imposible.



El testimonio de apenas 3 de los miles de casos que hay en la provincia grafica la situación.

Ricardo Correa: "La boleta de luz se fue al doble de lo que pagaba"

Ricardo Valerio Correa (79 años) sufrió hace años un accidente en su oficio de camionero que le costó buena parte de la movilidad de su pierna izquierda, "por lo que poco puedo hacer ya que para poder andar tengo las dos manos ocupadas con las muletas".



Con ese ejemplo, dio a entender que prácticamente está obligado a poder hacer frente a los gastos con solamente lo que percibe con su jubilación mínima.



Ricardo vive solo en una vivienda, "aunque ahora vino a vivir un tiempo un amigo porque hace un tiempo me caí y tengo unas úlceras en la pierna izquierda. Estuvo viniendo una enfermera, por el PAMI, día por medio pero se tomó vacaciones y nadie la reemplazó", señaló el jubilado que añadió que esa preocupación por ahora está por encima de otras. "Ya veré cómo me las arreglo, pero yo no pagaba más de quinientos pesos por mes de luz y ahora vino la boleta de mil pesos. Se fue al doble de lo que pagaba. Trato de gastar en todo lo menos posible, pero veremos si alcanza", se explayó el jubilado.



Dijo que espera no hacer nuevos recortes: "Una hermana vive en Trinidad y desde acá, en Concepción, son unos 300 pesos de taxi para ir a visitarla. Ojalá pueda seguir, porque en colectivo no puedo ir".

Mabel Flores: "Selecciono los remedios"

Mabel Flores (62 años) vive en el barrio Andacollo, Chimbas, con una hija -que trabaja- y cuatro nietos. Además que tiene una jubilación como ama de casa y una pensión por viudez, aporta también en los ingresos económicos realizando tareas de limpieza doméstica. Pero últimamente el esfuerzo no es suficiente para hacer frente a todos los gastos, por lo que, según dijo, debe ir seleccionando los remedios para un tratamiento contra una fibrosis pulmonar.

"Entre la jubilación y la pensión cobro seis mil pesos y la última boleta de luz fue de tres mil seiscientos pesos. En esa boleta viene también la Municipalidad y los espacios comunes, pero todavía hay que pagar el gas, el agua y un préstamo de Argenta que tengo", señaló la jubilada.

Mabel agregó que "en este momento, como tengo dos haberes, no tengo la Providencia de PAMI (el beneficio por el que reciben sin costo los afiliados medicamentos). Entonces, algunos remedios no los compro, son caros, los voy seleccionando".

Señaló que si estuviera sola, no sabría cómo hacer. "En la casa tenemos un aire acondicionado en la cocina porque en los dormitorios hay ventiladores de techo. Una heladera, un televisor, la plancha y un lavarropas son los otros electrodomésticos. No podría vivir si tuviera que pagar sola la boleta".

Roberto Marquez: "Vivo por la ayuda de mis hijos"

Roberto Marquez (68 años) quedó con la boca abierta cuando vio en la última boleta de la luz que debía abonar 2.860 pesos. Si bien luego se dio cuenta que hubo un error en la facturación, al chequear su medidor, el aumento en la facturación igual terminó siendo más que considerable. "Pagaba un promedio de 300 pesos en la boleta y ahora quedará en 1.000 pesos. La Corte de Justicia le dijo al Gobierno nacional que debía ser consensuado el aumento, pero está visto que no les importa mucho", afirmó Marquez.

El jubilado agregó: "Tengo la jubilación mínima y vivo solo. Más del diez por ciento de lo que recibo será solamente para pagar la boleta de la luz. Porque tengo cuatro hijos que colaboran es que podré llegar a fin de mes, pero me enoja mucho que las cosas sean así. Tengo 4 hijos que me ayudan, pero no es justo. Ellos tienen su vida y también tienen que estar pensando en mí. Eso me produce un enojo tremendo. Vi la marcha que hubo el otro día y veo que no soy el único, ni un delirante, sino que es un reclamo de muchos".

Roberto concluyó que se enojó más con la nueva Ley previsional: "Nos quitan más de 1.000 pesos mensuales a cada uno y entonces pregunto "¿Dónde está la pobreza cero?" A los jubilados nos sacaron cien mil millones de pesos y al padre del Presidente le condonan una deuda de setenta mil millones".