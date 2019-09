Juego solidario. Un grupo de personas de diferentes edades se podía divertir elevando la pelota inflable todo lo que podía, con la ayuda de una lona. Fue una de las tantas propuestas recreativas en el Predio Costanera.

Pelotas de todos los tamaños, pesos y colores se movían simultáneamente. Partidos de tenis, fútbol tenis, fútbol tenis de mesa y tenis orbital eran sólo una pequeña parte de todos los juegos que estaban en cadena a disposición en el Predio Costanera, como parte de los festejos del Día de la Primavera. A diferencia de otros tiempos, ahora ya no era necesario que un grupo le pidiera una pelota prestada a otro para divertirse un rato, sí había que esperar un turno para medirse entre amigos en algunos de los juegos que estaban a disposición en dos sectores: el área de recreación del Ministerio de Desarrollo Humano y el de la Secretaría de Deportes.



Entre los primeros, Alejandro Ocampo fue uno de los 11 profesores de educación física que coordinaban las diferentes actividades, que contemplaron a todas las edades. "Desde la Dirección de la Juventud trajimos diferentes opciones que tuvieron inmediata adhesión. Por ejemplo, los grupos de adultos mayores disputaron partidos de sapo y de tenis de mesa. Los más chicos se prendieron con el circuito de crocket. Competencias tradicionales como las carreras de embolsados se alternaron con juegos en el que no hay rivalidad, como el de elevar una gran pelota con una lona que sostiene personas de diferentes edades", enumeró el profesor.



Contiguo, estaba el stand de la Secretaría de Deportes, por el que transitaban continuamente niños y adolescentes para sumarse a algunas de las actividades ligadas al fútbol, tenis y la combinación de ambos. También contaba con un show de ritmos urbanos en el que las niñas eran las que más disfrutaban. Fabiana Frizzo indicó que fue la primera vez que la Secretaría instaló un stand de esas características para un festejo por el Día de la Primavera y la respuesta del público fue inmediata. "Abrimos a las 13 y ya había gente esperando. Además de divertirse, muchos ganan algún premio. El balance es más que positivo", indicó Frizzo.



Además de estas dos propuestas, los más chicos también coparon los juegos que ya están instalados en el predio de Chimbas. Las calesitas y los nuevos escaladores no tuvieron descanso, en tanto que las mesas de tenis de mesa fueron utilizadas con pelotas de fútbol para improvisar otro juego. La bienvenida a la primavera fue sin respiro.

Puntería. Apuntar a una de las 5 posibilidades que ofrece el panel, en un tiro libre con la pelota, fue otra de las opciones que tuvo continuamente candidatos a probar su destreza.

Multitud. Los juegos de plaza instalados en el predio estuvieron siempre a tope con los chicos que cursan en la escuela primaria,bajo la atención de sus padres.

Doble turno

ROMINA DELGADO

Vinimos desde temprano con primas y amigos para recorrer el predio y después ver los recitales. La verdad es que fue una muy buena idea traer acá la fiesta de la primavera porque hay más espacio y también hay muchas cosas para hacer que las que habían en el Parque de Mayo.

JESÚS MUÑOZ

Aunque vivo en Capital y me queda más lejos venir hasta acá, está bien que se haga aquí la fiesta. En el Parque de Mayo estábamos todos más apretados y ahora veo que todos se sienten más cómodos. Además, hay muchos stands para recorrer y también hay bandas desde más temprano

MARISOL DÍAZ

Es la primera vez que vengo al Predio Costanera y aunque tenga que esperar bastante hasta que empiece Ráfaga, que es la razón principal por la que estoy acá, me parece que se va a pasar rápido el tiempo porque hay muchas cosas para hacer y recorrer el lugar, que realmente es muy grande.

KEVIN ESPEJO

Vine con amigos para ver el recital de la Bersuit. Y decidimos llegar bastante temprano porque pensamos que se puede pasar todo el día sin problemas. Se puede comprar algo para comer y hay muchas actividades. me pareció una excelente idea que se traiga la fiesta acá, que es más seguro que en el Parque.