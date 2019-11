Imagen ilustrativa

Padres y madres cuando se separan deben cumplir con derechos y obligaciones para con sus hijos. Generalmente, si la tenencia queda para la madre, es al padre a quien se le fija un monto para su manutención que popularmente se conoce como cuota alimentaria.

En San Juan, un juez resolvió una medida extrema para un padre que no cumple con pasar ese dinero a la madre de sus hijos y, tras reiteradas intimaciones, ahora deberá pasar los fines de semana detenido, además de hacer frente a la obligación económica.

De acuerdo a lo que contó el juez de Familia Esteban de la Torre, la deuda del progenitor ascendía a los 60.000 pesos.

"Lo que sucedió en este expediente, cuando la madre inició el juicio de alimentos, el padre no responde a la demanda, se fija la cuota alimentaria, y no la cumplió. Pasó un tiempo y como siguió sin cumplir, se lo intimó, pero no responde tampoco ante esto. La deuda se acumula, y decidimos intimarlo con arresto si continuaba con esta violencia económica. No da ningún tipo de explicación de porqué no cumple con la cuota alimentaria", explicó el magistrado en una entrevista en radio Estación Claridad.

Y agregó, "tuvimos conocimiento que este hombre trabajaba, vivía dignamente, contaba con los ingresos, aunque tenía un trabajo no registrado. La deuda era de monto importante, y la Ley de Violencia Familiar prevé sanciones como el arresto. El arresto y la cuota alimentaria deben cumplirse, por eso la detención es solo los fines de semana, para que continúe trabajando los días de semana y pueda pagar la cuota alimentaria".

El pago de la cuota alimentaria es obligatoria hasta los 21 años, aunque la mayoría de edad se cumpla hasta los 18 años. También es obligatoria cuando se superan los 21 años, pero el hijo está estudiando y debido a esto no puede obtener recursos propios.