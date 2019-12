En tiempos de redes sociales y cosas que se hacen virales en un puñado de horas, esta vez quien quedó señalada en una extraña situación la Embajadora II de Rawson, Celeste Martín. Las imágenes que muestran a un varón y a una chica teniendo relaciones empezó a circular y su nombre apareció como la protagonista.

La chica utilizó una de sus redes sociales para hacer su descargo y desmentir que se trate de ella, además de condenar que este tipo de contenido pase de teléfono en teléfono y se exponga la intimidad de una pareja

"Estas situaciones no le tendrían que tocar a nadie vivir pero cabe aclarar que la chica del video que muchas personas están difundiendo NO SOY YO (lo resalta con mayúscula y negrita). Es lamentable que sigan consumiendo la pornografía y puedan aprovecharse de mujeres como si fueran objetos. Me han llegado muchos nombres de personas que afirman que lo soy, quiero decirles que antes de hablar COSA QUE NO SON infórmense porque lo único que causan es mucho daño y lo que hacen está mal y mi único recurso es la Justicia", escribió en una historia de Instagram.

Celeste es una bella mujer que modela y es muy conocida en ese ambiente. En redes sociales, cuenta con 32.200 seguidores en Instagram, una cifra muy importante donde luce su figura.