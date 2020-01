La huerta. Dentro del taller de Ciencia los chicos aprenden sobre el cuidado de una huerta y jardines colgantes.

Mientras que miles de chicos de San Juan se divierten en las tradicionales colonias de verano, en las que los juegos en las piletas son lo más importante, unos 45 niños y jóvenes de diferentes departamentos forman parte de las nuevas colonias de Infinito por Descubrir (IxD).

En este espacio público, que por primera vez abrió las puertas en la provincia, los chicos ponen en juego su imaginación para desarrollar todo tipo de actividades. En la colonia aprenden desde el cuidado de una huerta, hasta a usar máquinas de fotos y otras herramientas para crear cortometrajes y hacer audiolibros.

La colonia Club IxD está formada por talleres y tiene laboratorios de Sonido, Multimedia, Fabricación y Ciencia. En estos talleres se combina tecnología, ciencia y arte y ayudan a que los más pequeños y jóvenes descubran sus pasiones y habilidades para luego desarrollarlas.

En esta colonia los gritos no son muy frecuentes. No se oye los silbatos de los profesores y los chicos no deben llevar toallones o protector solar. Es que todos los juegos, o actividades recreativas, las hacen dentro del edificio donde funciona el IxD (en Las Heras y Alberdi, en el refaccionado predio donde funcionaba el Ferrocarril Belgrano).

Ahí, en diferentes salones, que parecen aulas, los niños y algunos jóvenes fabrican máscaras que luego usarán de vestuario para un corto, construyen con cajas y cartones diferentes escenografías y hasta juegan con plastilinas para hacer pequeños personajes que serán los protagonistas de un stop motion (una animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una sucesión de fotos).

"Debemos dejar que nuestra imaginación fluya", dijo Marina Bracca, una nena de 8 años que aseguró que lo que más le gusta de la colonia es el momento de dibujar.

De hecho, ayer estuvo haciendo unos bocetos para que sus compañeros después le dieran forma a uno de los personajes del corto. Otros chicos comentaron que uno de los talleres que más los divierte es el de Multimedia y Sonido. Es que en este espacio leyeron cuentos ante un micrófono y fueron grabados para la creación de audiolibros. Ese taller cuenta hasta con mezcladores de sonido y eso atrae mucho a los pequeños.

Trabajo. Los adolescentes hacen muchos trabajos con plásticos y elementos reciclados.

Imaginación. Con elementos hicieron muñecos que usarán para diferentes actividades.

Máscaras de cartapesta. Durante la mañana de ayer los chicos hicieron diferentes máscaras de cartapesta. Estos elementos se usarán para unos cortos.





Qué es el IxD

IxD es una iniciativa del Plan Aprender Conectados del Ministerio de Educación de la Nación. Tiene como propuesta pedagógica generar un aprendizaje a través de la innovación, creación y recreación fuera de la escuela.

PROTAGONISTAS

MARTINA CATALDO - 17 años

"Desde el primer día de colonia descubrimos cosas nuevas por hacer. Es muy divertido poder hacer manualidades y poner en juego la imaginación para crear diferentes cosas".

GERÓNIMO ÁLVAREZ - 11 años

"Los talleres de ciencia y los de audiovisuales son los que más me gustaron. La primera vez que fuimos a la huerta fue muy divertido. Yo de eso no sabía nada".

CONSTANZA GÓMEZ - 10 años

"Ahora nos dijeron que tenemos que hacer un stop motion y me encantó la idea, porque estamos haciendo los personajes y hasta la escenografía para esos cortos".