La imagen. Esta fue la imagen que difundió Rivadavia para hacer la convocatoria. La difusión se hizo en las redes sociales.

Desde hace unos días la Fiesta Nacional del Sol 2019 se palpita en las redes sociales con algunas publicidades. En este contexto, la Municipalidad de Rivadavia lanzó una preinscripción para candidata a Reina departamental. Esta convocatoria estuvo circulando durante dos días y generó desconcierto, pues luego fue eliminada porque cometieron un error. Desde la Municipalidad dijeron que dieron de baja a esta convocatoria por un pedido del Ministerio de Turismo, pues no habían pedido autorización, mientras que desde la cartera que organiza las elecciones y las convocatorias comentaron que fue un error involuntario.



"Si te interesa representar a nuestro departamento, acércate por la Dirección de Turismo en el Anexo Municipal de lunes a viernes de 8 a 13. Vos podes ser la próxima Reina de Rivadavia", decía la convocatoria que fue compartida por muchas personas a través de Facebook, principalmente. Una imagen de la actual Reina del departamento, Julieta Yáñez, con la leyenda también se difundió en cadenas de Whatsapp. Desde el municipio explicaron que ellos decidieron hacer la preinscripción de candidatas, pues cuando se abren las inscripciones oficiales suelen tener mucha convocatoria y no pueden trabajar de manera tranquila. Dijeron que fue para que las chicas puedan ser asesoradas y empiecen a consultar sobre los requisitos para formar parte de esta elección. Admitieron que no quisieron convocar a las chicas



Ante esto, desde Turismo, que tiene la Comisión de Reina que organiza los cronogramas de inscripciones y de elecciones de las reinas departamentales, dijeron que se vieron sorprendidos por esta convocatoria que hizo Rivadavia. Comentaron que hasta ayer aún no cerraban el calendario de elecciones y fiestas departamentales y que todavía no estaban abiertas las inscripciones para las aspirantes a Reina. Es por esto, que pidieron que el flayer que circuló por las redes sociales fuera sacado de circulación. De esta forma, la convocatoria fue eliminada de las páginas oficiales de la Municipalidad de Rivadavia.

Calendario



Durante varios años el calendario de fiestas departamentales, en las que se eligen a las representantes para la Fiesta Nacional del Sol, se realizan a mediados de septiembre. Suelen realizarse elecciones durante 4 o 5 fines de semana. Los departamentos deben organizar un festejo, en el que desde el año pasado también se eligen a los artistas revelaciones que actúan en los escenarios del festejo.



Requisitos



Las chicas que quieran ser candidatas a Reina del Sol deben cumplir una serie de requisitos.



Deberán ser oriundas del departamento que representen o tener más de 3 años de residencia en el mismo. Además, tener entre 18 y 30 años de edad al momento de la elección y contar con el secundario completo o estar cursando el último año. Desde hace dos años se permite que se presenten mujeres que son mamás.