Como en los viejos tiempos. Luciano, Tomás, Lautaro y Alejo (de izquierda a derecha) son los protagonistas del video que este año volvió a ser furor.

Tomás Suárez tiene 18 años; Alejo Rodríguez y Lautaro Montaña, 17 años; y Luciano Tejada, 16 años. Los adolescentes sanjuaninos que se volvieron las estrellas de un video que se viralizó hace 5 años y que actualmente vuelve a ser viral recordaron su infancia en el contexto del Día de la Niñez que se celebra hoy. Los chicos coincidieron que su infancia estuvo llena de travesuras y que incluso una de ellas es la que quedó registrada en el video que hoy en día vuelve a ser muy utilizado por youtubers de todo el mundo.

Los chicos hicieron el video que ellos mismos llaman "Esto se va a descontrolar", en el cual un porrazo que se dieron desde el techo de un estacionamiento se hizo viral. En un abrir y cerrar de ojos llegaron a MTV y hasta fueron la imagen de innumerable cantidad de parodias, memes y canciones. Y no sólo lo fueron en 2016, sino que en la actualidad su imagen es otra vez moda en el mundo de internet y hasta en algunos programas de televisión. En el marco del Día de la Niñez, los jóvenes sanjuaninos se reunieron y reprodujeron aquella imagen para DIARIO DE CUYO. Rememoraron su infancia y dijeron que no había ni un día en el que no se divirtieran, y que eso es lo que más atesoran. "La cantidad de indiadas que hacíamos cuando éramos chicos quedaron registradas en ese video. Lo hicimos con mucha inocencia y no nos imaginamos que podía tener tanta repercusión en las redes", comentó Tomás, dueño de la frase más famosa del video.

Los tres jóvenes dijeron que tuvieron una infancia similar a la de muchos otros niños. Que les encantaba jugar al fútbol, hacer armas caseras con tubos plásticos y cintex, jugar a las escondidas e inventar distintos juegos. Entre esos inventos construyeron una casita en el estacionamiento de la casa de Tomás, que después de mucho trabajo fue el escenario del video.

"Hubo épocas en las que hasta estábamos locos por el skate, jugábamos todo el tiempo y un día pensamos en hacer un video desde el segundo piso de la casita -ellos le llamaron así al techo que habían hecho con recortes de maderas- como si se tratara de una gran aventura", comentó Alejo, a quien en el video no se le ve la cara, pero al finalizar grita pidiendo ayuda; y dijo que así fue que subieron y empezaron la hazaña que duró pocos segundos y que terminó con el accidente que afortunadamente sólo les causó algunos raspones.

Luciano, por su parte, contó que estaban "pasando la tarde" y que realmente no midieron el riesgo. Pusieron un celular en un "palito de selfies" y empezaron a grabar, sin saber que lo que vendría después los convertiría en los protagonistas de uno de los videos más virales. "Éramos niños y cuando uno tiene esa edad no mide las consecuencias, pero la verdad que podría haber sido grave", agregó el más chico del grupo que cursa la escuela secundaria y que juega al fútbol en Peñarol. Los otros jóvenes también están terminando la escuela, trabajan y están armando un proyecto para "hacer música" todos juntos. "Ese video nos quedará como recuerdo de la infancia, de las locuras que hacíamos y de lo mucho que nos divertíamos cuando jugábamos con tanta inocencia", concluyó Alejo, mientras que todos admitieron que, gracias al video, cada vez que lo ven, vuelven a sentirse niños.

PROTAGONISTAS

TOMÁS SUÁREZ - 18 años

"No nos quedábamos quietos, nos gustaba andar saltando y caminando por todos lados. Hacíamos casitas en cualquier lugar y hasta nos subíamos a los techos de las casas. Cuando pasó lo del video, no imaginamos el furor".

ALEJO RODRÍGUEZ - 17 años

"Al video lo subió un amigo del barrio y no sabemos cómo llegó a todo el mundo. Ahora hay muchos youtubers que lo empezaron a usar otra vez y la verdad que es curioso cómo funcionan estas cosas".

LUCIANO TEJADA - 16 años

"Fue una travesura que hicimos con la única intención de divertirnos. En ese momento no podíamos creer que todas las personas nos preguntaran del video. No entendíamos nada y ahora volvió a ser furor".