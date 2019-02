Visita. Urtubey llegó en 2016, para la apertura del Teatro del Bicentenario.

Al igual que ocurrió en ediciones anteriores, la Fiesta Nacional del Sol será el escenario de reuniones políticas en un año netamente electoral, tanto en el ámbito provincial como el nacional. Para esta oportunidad, quien ya confirmó su presencia es el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, que ya ha anunciado sus intenciones de ser precandidato a Presidente de la Nación. Según indicaron fuentes calificadas, el salteño estará en la provincia el sábado 23 y participará del cierre en el predio Costanera.



Al parecer, a la visita de Urtubey se sumará la de Lucía Corpacci, mandataria catamarqueña, aunque su llegada aún no está confirmada. En la misma situación está el arribo de Rosana Bertone, gobernadora de Tierra del Fuego.



El gobernador Sergio Uñac había dicho días atrás que "se había invitado a un número importante de dirigentes. Creo que va a ser una fiesta visitada, fundamentalmente por quienes van a ser precandidatos en las próximas elecciones". Dentro de esos dirigentes nacionales se encuentra Urtubey, que en enero confirmó que será candidato a presidente dentro del espacio de Alternativa Federal, la misma fuerza en la que se encuentra Sergio Massa, por lo que el salteño no descartó competir en una PASO con el extitular de Anses del kirchnerismo, para determinar quién será el candidato. No obstante, muchos de los invitados iban a chequear sus agendas. En la edición 2018, la Fiesta fue sede de un encuentro de dirigentes peronistas, entre los que se destacaron intendentes del PJ de Buenos Aires y de Mendoza y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, entre otros.