Con las persianas de los negocios bajadas y con las máquinas paradas en el sector industrial, la mayoría hasta ayer, uno de los problemas que más preocupa en ambas actividades es cómo pagar las facturas de la electricidad. Frente a esta situación, fuentes del sector energético dijeron ayer que no se van a tomar medidas generalizadas sino que se van a contemplar los casos especiales, proponiendo planes de pago a la medida de las posibilidades de quien los pida. Y así lo confirmó el secretario de Industria y Comercio, Alejandro Mestre, quien dijo que desde el Ministerio de la Producción han facilitado el contacto del sector empresario con Energía San Juan para tratar de encontrar la mejor solución a cada planteo.

Las preocupaciones en el sector industrial son dos. El temor a que les facturen consumos estimados, de acuerdo a mediciones históricas, cuando las fábricas hasta ayer estuvieron cerradas. Y la otra es que las industrias que más consumen, como las de los plásticos, tienen un ítem en la boleta por potencia contratada, que deben pagar, aunque no hayan consumido electricidad porque las plantas estuvieron cerradas.

Al primer planteo, desde el sector energético respondieron categóricamente que en San Juan no se hacen estimaciones de consumo sino que, aún durante la restricción social, se tomó el estado de los medidores. Y sobre la potencia contratada, las fuentes dijeron que se va a analizar caso por caso y que, en situaciones puntuales, puede haber cambios en el modo de facturar hasta que se superen los efectos de la cuarentena social y obligatoria.

Daniel Cano, vicepresidente la Unión Industrial, habló de la preocupación en el sector. "Muchas empresas no hay podido pagar las facturas y encima está la posibilidad de que nos cobren hasta lo que no hemos consumido", manifestó.

Desde la Cámara Vitivinícola, Angel Leotta, sostuvo que "muchos bodegueros no han puesto la queja por el problema de las boletas de la luz. Haría falta que nos refinancien las deudas para poder pagar".

El dirigente explicó que los establecimientos vienen de tener altos consumos por la vendimia pero, con caída de ventas, se les complica hacer frente a los compromisos.

Dino Minnozzi, presidente de la Federación Económica, habló de "preocupación y angustia" en el sector empresario porque sin ventas en los comercios y las fábricas cerradas, hasta ahora, se les complica pagar las boletas de electricidad. "Necesitamos certeza en la facturación", dijo el dirigente.

En el sector comercial no tienen el problema de la potencia contratada, pero sí que les vayan facturar con consumos estimados tomando registros históricos. "Es de sentido común entender que no se pueden pagar las facturas cuando no hubo ventas", dijo Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio de San Juan.

Tanto en el sector industrial como en el comercial confían en que si las operaciones se reactivan y todo vuelve a la normalidad, podrán empezar a hacer frente a los compromisos. Mientras tanto reclaman un tratamiento especial que, al parecer, está en la intención de la distribuidora, según dijo el secretario Mestre.

Actividad esencial



Frente a las dudas planteadas sobre la posibilidad de que las distribuidoras de gas domiciliario también pudieran hacer lecturas estimadas de los medidores, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación dio a conocer por nota que se trata de una actividad esencial exceptuada de cualquier restricción "porque la tarea no se limita a la lectura del consumo a los fines de efectuar una correcta facturación del servicio, sino que importa, asimismo, el relevamiento de las eventuales novedades producidas -tales como fallas en el funcionamiento del medidor o presencia de fugas que puedan atentar contra la seguridad de los usuarios y/o sus bienes".