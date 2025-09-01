El Banco de Sangre de San Juan necesita donantes Mañana comenzará la campaña organizada por el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) en distintos departamentos. Quiénes pueden donar, cuándo y dónde.

El Banco de Sangre del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), dependiente del Ministerio de Salud, realizará a lo largo de este mes una nueva campaña de donación de sangre, con el fin de llevar su stock a nivel óptimo. A tal efecto, lanzó un llamado a la comunidad solicitando donantes voluntarios. Las colectas de sangre se llevarán a cabo en distintos departamentos de la provincia, con el fin de facilitar el acceso a quienes puedan y quieran colaborar. Vale recordar que la extracción es un proceso indoloro y seguro, realizado por profesionales; y que cualquier persona puede llegar a necesitar el servicio de este banco.

“Nosotros abastecemos a los dos hospitales grandes de San Juan, el Hospital Rawson y el Hospital Marcial Quiroga; y a ocho hospitales de la periferia que tienen servicios de transfusión, en cirugías, partos, etcétera. Hoy por hoy podemos abastecer todas las solicitudes que tenemos, pero siempre estamos a raya”, comentó a DIARIO DE CUYO la directora del Instituto, la doctora María del Rosario Roca. “Sucede que la sangre tiene una vida útil relativamente corta, 35 a 42 días, depende el descartable en el que se recolecte; y las plaquetas -que es uno de los elementos que se usa mucho, por ejemplo en pacientes oncológicos- duran 5 días nada más. Por eso hay un nivel de demanda, una necesidad de suministro constante, porque la sangre no se puede acopiar. No alcanza tener 200 donantes un solo día, sino que es preciso contar con un suministro de aproximadamente 40 donantes diarios”, profundizó la profesional, quien también dio precisiones sobre el tipo y factor.

“Las dos que más se necesitan son 0+ y 0-, son donantes universales, para cualquier otro grupo. No obstante es muy importante que las personas con cualquier grupo se acerquen a donar. Sí sucede con grupos minoritarios, como B o AB, que si tenemos stock les decimos que vuelvan en unos días, como para que no se venza esa sangre. Conocer de antemano el grupo sanguíneo del posible donante nos da una herramienta para poder orientarlos en los turnos”, señaló Roca, quien destacó que, en paralelo a la campaña lanzada este mes, el IPHEM sigue recibiendo donaciones todo el año.

“Tenemos un turnero que funciona ingresando a internet o pueden venir de forma espontánea, de 7 a 10.30 h. Lleva más o menos una hora y media todo el proceso, porque además la extracción -que dura entre 10 y 15 minutos- se hace una evaluación previa y luego se pide que permanezcan un tiempito más, solo por precaución y para que tomen un refrigerio”, informó Roca, quien acotó que ‘la mayoría de la población está en condiciones de donar’.

⇒ Para más información, comunicarse vía telefónica al 4223571 o bien en sede del IPHEM (Rivadavia 728 este, Capital) Turnos por whatsapp al 2644170406 y también se puede obtener turno por Internet.

Los requisitos para ir a donar sangre:

Asistir con DNI

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

No tener ninguna enfermedad infecciosa crónica

No tener tratamientos médicos vía inyectables

Estar sano al momento de donar (no estar incubando una gripe, por ejemplo)

Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó

Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas

Es importante desayunar, hacerlo liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos. Cenar liviano la noche anterior (porque a veces arrastran excesos de grasas)

Días, lugares y horarios para donar:

Martes 02 – Capital

Municipalidad de la Capital (Caseros Sur 298) Horario: 8:30 – 12:00 horas

Viernes 05 – Albardón

Hospital Dr. José Giordano (DF Sarmiento s/n) Horario: 8:00 – 12:00 horas

Viernes 12 – Pocito

Hospital Dr. Federico Cantoni (Av. Intendente Joaquín Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastain) Horario: 8:00 – 12:00 horas

Lunes 15 – Valle Fértil

Salón de UDAP (Rivadavia, entre Tucumán y Gral. Acha) Horario: 9:00 – 12:00 horas. Colabora: Hospital Dr. Alejandro Albarracín

Miércoles 17 – Caucete

Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar (Diagonal Sarmiento 42) Horario: 8:00 – 12:00 horas

Jueves 25 – Jáchal

Lugar a definir. Horario: 8:30 – 12:00 horas

Viernes 26 – Angaco

Centro de Jubilados de Angaco (Calle San Martín, entre Nacional y Rawson) Horario: 8:00 – 12:00 horas. Colabora: Hospital Dr. Rizo Esparza

Otra formas de ayudar: Aféresis para médula y plaquetas

En charla con este medio, Roca subrayó que también se necesita que la comunidad sanjuanina se involucre en la donación de médula ósea y de plaquetas, que se realizan a través de un procedimiento llamado aféresis.

“Para ser donante de médula tiene que haber donado sangre, porque si la persona es apta como donante de sangre, puede serlo también para trasplante de médula”, dijo Roca.

La extracción es a futuro, el donante pasa a formar parte de un registro del INCUCAI y se lo convoca en caso de que haya un receptor compatible, previa consulta de disposición y estado de salud. ‘No es que el hecho de inscribirse obligue a que sí o sí deba donar cuando se lo contacte’, aclaró la profesional, quien expresó que en este caso el procedimiento de colecta –aféresis- es distinto.

“No es una donación de bolsita, sino de aféresis, donde la persona es conectada a una maquinita, pasa su sangre por ahí, se retienen algunas células y se devuelve el resto al donante. No es un proceso complejo”, marcó.

Del mismo modo se hace colecta de plaquetas, que se usan en pacientes oncológicos. “En vez de pedir diez donantes distintos para sacar a cada donante una unidad de plaquetas, citamos a un donante que califique para hacer aféresis en la máquina. Son dos horas, se separan solo las plaquetas y se devuelve el resto al cuerpo. Esa persona podría volver a donar a las 48-72 h, y no es que vamos a volver a llamarla, lo digo para dar una idea de lo rápido que reponen lo donado”, puntualizó la directora del IPHEM.