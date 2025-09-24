Iglesia se movilizó reclamando las altas tarifas de la energía eléctrica Los vecinos autoconvocados mantuvieron una reunión con autoridades municipales y funcionarios del EPRE.

No fue una mañana más para Rodeo. Es que después del primer intento de movilización del sábado pasado, los vecinos del departamento de Iglesia volvieron a autoconvocarse para pedir respuestas por las altas facturaciones del servicio de energía eléctrica de Naturgy que han aumentado sideralmente respecto de un mes al otro, alcanzando registros casi insólitos como que una casa de barrio, de dos dormitorios, recién entregada y con una familia tipo habitándola, tenga una boleta para pagar de 700 mil pesos.

En el Polideportivo Municipal y después de una hora y media de espera ya que la reunión estaba prevista para las 9, recién pasadas las 10 y media de este miércoles, llegó el intendente Jorge Espejo junto al representante del EPRE, Roberto Ferrero. Los vecinos expresaron su molestia y la imposibilidad de afrontar el pago de los montos que los han sorprendido. Desde el municipio, remarcaron el compromiso de atender este reclamo pero solamente como medida paleativa se decidió eliminar de la boleta el impuesto al CUM. Una decisión que no llenó del todo las expectativas vecinales que pretendían una revisión de la facturación, un relevo de los medidores y algún regimen especial por tener los paneles solares instalados en el departamento, argumentando que Iglesia produce energía a partir de estos proyectos.

Juan Díaz Barrios, comerciante y vecino de Iglesia, manifestó su preocupación por la realidad que los complica: ‘Es muy complejo poder hacer algo. Yo me vi obligado a cerrar mi negocio, una heladería, por los costos tremendos de energía. Así, no se puede. Esperamos respuestas más concretas pero por ahora solo nos han escuchado. Tenemos que seguir pidiendo soluciones’

No llegaron a las respuestas que todos querían y eso dejó abierto un polo de conflicto. Muchos vecinos no pudieron pagar su boleta y a varios les interrumpieron el servicio. Iglesia se puso de pie para este reclamo y todo indica que fue el primer capítulo de una historia que recién empieza.