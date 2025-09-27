Repatriaron los restos del sanjuanino asesinado en Chile y sus seres queridos le dan el último adiós Familiares de Gabriel Tomás Olivera Silva confirmaron que el cuerpo llegó este sábado a las 3 de la madrugada.

“Ya está con nosotros”, expresó Agustín (27), aún con dolor pero con ese alivio de poder despedir a su hermano Gabriel Tomas Olivera Silva, el joven de 22 años que fue asesinado el 14 de septiembre en Vallenar, Chile.

En diálogo con este medio, confirmó que los restos del artesano sanjuanino llegaron a las 3 de la madrugada, en medio de un operativo que estuvo agitado por las inclemencias del tiempo que azotaron a Mendoza y a San Juan. Además, detallaron que amigos y familiares podrán darle el último adiós hasta las 13.30 de este sábado, ya que tienen previsto que el sepelio sea a las 14 en el cementerio El Palmar, en 9 de Julio.

Luego de recibir la triste noticia, sus seres queridos iniciaron una colecta solidaria para repatriar sus restos pero que se interrumpió por la intervención del Gobierno de San Juan que se encargó de los trámites de rigor y los altos gastos que eso implicó.

Agustín manifestó que es una pena que van a cargar siempre pero que “tenerlo en casa” les da un poco de consuelo. Finalmente, destacó que el autor de la muerte de su hermano sigue detenido y que la justicia le dio a los investigadores 3 meses para recabar información que será presentada en el juicio.

EL RESONANTE CASO

El hecho ocurrió a las 13.15 del domingo, en la esquina de Sargento Aldea y Brasil, en Vallenar, en la Región de Atacama, Chile. El artesano callejero, oriundo de San Juan, presentaba una herida cortopunzante en el tórax, fue reanimado por personal médico y trasladado hasta el hospital pero falleció por la gravedad de la lesión.

Ante esta situación, Fiscalía de Atacama ordenó la intervención de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Copiapó para esclarecer la muerte del sanjuanino Olivera Silva.

Durante la tarde del domingo, personal de la Comisaría 3ra de Vallenar logró detener a un hombre de 40 años, identificado con las siglas H.E.C.C. El sujeto es chileno y según las fuentes, cuenta con antecedentes policiales. Quedó detenido junto a otras personas involucradas en el caso.