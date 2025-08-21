El viento Zonda azotó San Juan en la jornada de este jueves y obligó a la intervención de Bomberos en numerosas ocasiones. En el informe emitido a las 20 horas, hubo al menos 15 intervenciones de las distintas dotaciones en la provincia, la mayoría incendios forestales.
A continuación el detalle:
Incendio Forestales
- Santa Lucia – Libertador y c/ Quiroga – se estableció que eran Residuos domiciliarios, sin novedad, personal y medios.
- 2 dotación Dpto. Zonda callejón privado y calle San Martin- terreno baldío, desplegando labor operativa.
- 3 dotación Dpto. Rivadavia c/ Pelegrini entre la Estacion y Ig. De la Roza, incendio de pastizales desplegando labor operativa.
DESTACAMENTO 1
Incendio Forestales
- Pocito – Alfonso 13 entre 11 y 12, Costado Sur de callejon Roger Balet distante aproximado 200 metros al Este de calle AlfonzoXIII, Dpto Rawson pasturas 100 metros de largo por unos 5 metros de ancho costado de la calzada, sin novedad en personal y medios.
- Costado Sur de callejon Gallastegui distante aproximado 20 metros al Este de calle Mendoza, Dpto Rawson sin efecto tala de vegetal.
- Pocito ruta 40 y calle 12, incendio de pasturas, no actuado
- Pocito calle 6 y America, incendio de pasturas, desplegando labor operativa. Con derivos pendientes
Relevamiento de vivienda
- Calle Mendoza entre 6 y 7, Pocito (Riesgo de colapso de plano cobertor de vivienda precaria) persona al resguardo, sin novedad.
DESTACAMENTO 2
Incendio Forestales
- Jáchal Ruta 491 y Calle Varas Localidad de Pampa Vieja, Incendio de Pasturas, sin novedad en personal y medios.
DESTACAMENTO 3
Incendio Forestales
- Ruta 412 y Ruta nacional 149, pasturas y vegetales, desplegando labor operativa
- Ruta 12 incendio de pasturas, desplegando labor operativa.-
DESTACAMENTO 4
- Sin novedad
DESTACAMENTO 5
Incendio Forestales
- Calle la Plata entre 9 y 10, Dpto. 25 de Mayo, incendio de pasturas, finalizado sin novedad en personal y medios
DESTACAMENTO 6
- calle Godoy Cruz y Divisoria Depto. San Martín, Incendio de Pasturas de un campo inculto, no hay viviendas cercanas, finalizado sin novedad
- Derivo 19.30 hs Sarmiento, calle San Juan entre rodriguez y calle Laprida, desplegando labor operativa.
DESTACAMENTO 7
- Sarmiento, Ruta 295 y R 236, incendio de pasturas, finalizado sin novedad en cuanto a personal y medios.
DESTACAMENTO 8
- Sin Novedad