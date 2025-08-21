El viento Zonda azotó San Juan en la jornada de este jueves y obligó a la intervención de Bomberos en numerosas ocasiones. En el informe emitido a las 20 horas, hubo al menos 15 intervenciones de las distintas dotaciones en la provincia, la mayoría incendios forestales.

A continuación el detalle:

Incendio Forestales

  • Santa Lucia – Libertador y c/ Quiroga – se estableció que eran Residuos domiciliarios, sin novedad, personal y medios.
  • 2 dotación Dpto. Zonda callejón privado y calle San Martin- terreno baldío, desplegando labor operativa.
  • 3 dotación Dpto. Rivadavia c/ Pelegrini entre la Estacion y Ig. De la Roza, incendio de pastizales desplegando labor operativa.

DESTACAMENTO 1

Incendio Forestales

  • Pocito – Alfonso 13 entre 11 y 12, Costado Sur de callejon Roger Balet distante aproximado 200 metros al Este de calle AlfonzoXIII, Dpto Rawson pasturas 100 metros de largo por unos 5 metros de ancho costado de la calzada, sin novedad en personal y medios.
  • Costado Sur de callejon Gallastegui distante aproximado 20 metros al Este de calle Mendoza, Dpto Rawson sin efecto tala de vegetal.
  • Pocito ruta 40 y calle 12, incendio de pasturas, no actuado
  • Pocito calle 6 y America, incendio de pasturas, desplegando labor operativa. Con derivos pendientes

Relevamiento de vivienda

  • Calle Mendoza entre 6 y 7, Pocito (Riesgo de colapso de plano cobertor de vivienda precaria) persona al resguardo, sin novedad.

DESTACAMENTO 2

Incendio Forestales

  • Jáchal Ruta 491 y Calle Varas Localidad de Pampa Vieja, Incendio de Pasturas, sin novedad en personal y medios.

DESTACAMENTO 3

Incendio Forestales

  • Ruta 412 y Ruta nacional 149, pasturas y vegetales, desplegando labor operativa
  • Ruta 12 incendio de pasturas, desplegando labor operativa.-

DESTACAMENTO 4

  • Sin novedad

 

 

DESTACAMENTO 5

Incendio Forestales

  • Calle la Plata entre 9 y 10, Dpto. 25 de Mayo, incendio de pasturas, finalizado sin novedad en personal y medios

 

DESTACAMENTO 6

  • calle Godoy Cruz y Divisoria Depto. San Martín, Incendio de Pasturas de un campo inculto, no hay viviendas cercanas, finalizado sin novedad
  • Derivo 19.30 hs Sarmiento, calle San Juan entre rodriguez y calle Laprida, desplegando labor operativa.

DESTACAMENTO 7

  • Sarmiento, Ruta 295 y R 236, incendio de pasturas, finalizado sin novedad en cuanto a personal y medios.

DESTACAMENTO 8

  • Sin Novedad

Incendio Viento Zonda

