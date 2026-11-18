La Lobesia botrana, conocida como polilla de la vid, es la plaga cuarentenaria cuyo control le permitió a Calingasta alcanzar el estatus de baja prevalencia.

Calingasta alcanzó el estatus sanitario de zona de baja prevalencia de Lobesia botrana, un escalón por encima de la condición de zona bajo control que mantenía hasta ahora frente a esta plaga que afecta directamente a la producción de uva. El avance abre nuevas oportunidades comerciales para el sector y constituye un paso previo hacia el objetivo final: la declaración de zona libre de la plaga.

El resultado es producto del trabajo sostenido de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en articulación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y con el sector vitícola del departamento.

Una plaga que amenaza a una de las principales economías regionales Lobesia botrana, conocida como polilla de la vid, es una plaga cuarentenaria que afecta los cultivos de vid y puede generar pérdidas productivas y económicas de magnitud. Desde su detección en el país en 2010, en la provincia de Mendoza, el control de la plaga fue declarado de interés nacional y dio origen al actual Programa Nacional de Lobesia botrana, que distingue entre áreas bajo supresión —donde la plaga está presente y se trabaja para contener su dispersión— y áreas de baja prevalencia, categoría que exige medidas orientadas a erradicarla y evitar que se propague. Reducir la presencia del insecto es clave para proteger la actividad vitícola y acompañar el crecimiento de la economía regional en todo el departamento.

Lobesia botrana, la plaga cuarentenaria que afecta a los viñedos. Un paso previo hacia la zona libre El nuevo estatus ubica a Calingasta un escalón por debajo de la meta sanitaria más exigente: la declaración de zona libre de Lobesia botrana. En otras provincias que avanzaron en ese mismo camino, el cambio de categoría sanitaria se tradujo en beneficios comerciales concretos, como la posibilidad de que la fruta fresca circule sin necesidad de someterse a tratamientos cuarentenarios adicionales antes de su comercialización, lo que reduce costos logísticos para los productores. Alcanzar la condición de zona libre permitiría a Calingasta seguir ampliando esas oportunidades para su sector vitícola.