Mi propuesta es terminar este año y comenzar el 2022 meditando y no emborrachándose. Sobran razones y beneficios para que este fin de año marque un cambio en nuestras vidas y comenzar llenos de salud, energía y buenos planes. Los años pasados han sido tremendos y ahora más que nunca necesitamos tomar conciencia que tanto la naturaleza como nosotros necesitamos un cambio.



Ya de por si llega el famoso balance de fin de año acarreando mucha culpa, arrepentimiento como "si hubiese hecho y si no hubiese sido así", preguntas que son totalmente inútiles y no hacen más que aportar leña a la crisis, incertidumbre e inseguridad. En vez de esto, hay que enfocarse en cerrar el año con una mente serena, crear un proyecto de un presente mejor, con claridad y dejando ir el pasado. Tener una instancia esperanzadora y una planificación correcta, sanar heridas, proponernos enmendar errores y establecer los desafíos a mejorar. No hay que sentir culpa por el pasado.



Para esto la meditación y la respiración son ayudas fundamentales porque afectan directamente a la mente, la memoria, el pasado y al presente positivamente; nadie está contento con ninguna decisión tomada bajo el stress



La meditación y respiración afectan también a la salud física y mental aquietando la mente.

su vez, proporciona un descanso profundo y lleva energía el organismo. Está comprobado científicamente que 20 minutos de meditación equivalen a tres horas de sueño. La práctica expande sus beneficios en el entorno, colegas, familiares, amigos, entre otros, gracias a las vibraciones específicas que genera. Si una persona medita habitualmente, puede lograr bienestar para sí misma y también para los demás.



Además eleva el sistema inmunitario, elimina miedos ancestrales, la ansiedad, regula el apetito alterado por la ansiedad, elimina tensiones que bajan las defensas, produce endorfinas positivas, incrementa la creatividad alterada por el estrés, emite iones y fotones que se esparcen por el ambiente, y elimina el insomnio.



Este nuevo despertar, requiere un imperante de cambio. Por este motivo, en vísperas al 2022 los expertos recomiendan meditar como forma de reducir los malos hábitos generados por los miedos, el stress laboral de fin de año, las preocupaciones familiares o los diferentes achaques de la pandemia y aliviar el cuerpo y el alma para entrar en el 2022 con el pie derecho.



La humanidad está atravesando una era extremadamente difícil de muertes, terremotos, enfermedades, pandemias, y todo se puede aliviar si aplicáramos la inteligencia emocional, es decir saber que es bueno y que no para nosotros, libera las tensiones y estrés a nivel del hipotálamo y el nervio vago. Estas técnicas de respiración y meditación que propone "El Arte de Vivir" están disponibles sin efectos secundarios para todo el que desee mejorar la vida y la de los que le rodean.



La autora



Beatriz Goyoaga es periodista, experta en política y economía, habla siete idiomas, fue campeona de equitación y recorrió los cinco continentes. Trabajó para medios reconocidos como el Daily Mail de Inglaterra, el Sydney Morning de Australia o el Herald de los EEUU. En su labor entrevistó a personajes como la Reina de Inglaterra, George Bush o Nelson Mandela, entre otros. Actualmente es la Coordinadora de la Fundación El Arte de Vivir para Latinoamérica y España. Comparte su calma, lucidez y evolución espiritual.

Beatriz Goyoaga

Directora del Arte de Vivir