Existen jardines de todos los tipos y todos los estilos. La mayoría de ellos han de adaptarse al lugar en el que se encuentran, ya sea en lo que respecta al clima, la topografía o la exposición solar. En este sentido, algunos jardines se encuentran en zonas umbrías y disfrutan de pocas horas de sol al día. Sin embargo, si eliges las plantas adecuadas, eso no tiene por qué ser un problema.



¿Cuánto sol reciben los jardines de sombra?



Los llamados jardines de sombra no son espacios en los que ni hay nada de luz en absoluto. No están siempre, de forma permanente, a la sombra ya que, de ser así, no podrían cultivarse plantas en ellos.



Aunque la cantidad de luz que requieren las plantas depende de su especie y variedad, todas necesitan algo de luz para poder hacer la fotosíntesis y subsistir. Lo que se conoce como jardines de sombra total hace referencia a espacios exteriores en los que el sol incide durante muy poco tiempo al cabo del día. Pueden ser unas dos o tres horas de sol directo, y luz filtrada el resto del día.



Si tu jardín está en esta situación, lo primero que debes hacer es evaluar cuánta luz del sol recibe y en qué zonas esta es mayor o menor. Observa tu jardín un día soleado y ve tomando nota cada hora: ¿dónde hay más luz? ¿Cómo evoluciona a lo largo del día? Este análisis te ayudará a elegir mejor las plantas que vas a cultivar y a saber dónde ubicar cada una.



Las mejores plantas para jardines sin sol



Elegir las especies que vas a cultivar en tu jardín de sombra es una tarea un tanto compleja para la que vas a necesitar asesoramiento experto. No debes optar por plantas que sobrevivan en condiciones de escasa luz solar. Lo que realmente te hace falta son plantas que crezcan esplendorosas en estas condiciones lumínicas. Que exhiban su belleza y su colorido aunque el sol no las acompañe.



Esto es todo un reto, ya que la mayoría de las plantas crecen más bellas al sol. Sin embargo, no es imposible. Al cultivarlas es conveniente que no sufran otras carencias, que tengan un sustrato rico, que no les falte agua y que tengan espacio para competir libremente por la luz. A continuación, plantas bellísimas y con mucho color que puedes cultivar sin problemas en tu jardín de sombra.

Acanto o cucaracha - (Acanthus mollis)

Con un follaje exuberante y unas espigas robustas, esta planta impecable es candidata a ser punto focal en un jardín pequeño o a destacarse en masa en un jardín boscoso. Su arquitectónica estructura convierte al acanto en una planta perfecta para destacarse en pequeños jardines, en grupos, y en jardines de estilo tropical.





Anémona japonesa - (Anemone x hybrida)

Con sus flores ilumina los jardines, es apta para formar macizos o borduras de bajo mantenimiento. Sus flores pueden usarse para corte. En otoño, a la anémona se la nota y valora, cuando sus flores emergen largamente sobre las hojas, da vida a ese período en que el jardín comienza a aquietarse a la espera del invierno. El color característico de las flores es el rosa, pero hay variedades de un rosa oscuro con matiz rojizo, como la "Margarete', o blancas, como la "Honorine Jobert'.



Aquilegia - (Aquilegia vulgaris)

Tiene un bonito follaje y sus inflorescencias llamativas, que bailan con la brisa, la hacen muy adecuada para jardines con aire silvestre. Atrae colibríes. La aquilegia se usa debajo de árboles de follaje liviano, integrando borduras. Las flores aparecen en primavera y verano, en tonos de azul, purpúreas o blancas. Las variedades y los híbridos que derivan de esta especie pueden ser muy llamativos, incluso bicolores, con combinaciones de amarillo, lila, blanco, rosa, rojo, púrpura.





Hortensia de invierno - (Bergenia crassifolia)

Florece en pleno invierno y bien vale tenerla en cuenta porque su follaje es decorativo el resto del año y forma un excelente cubresuelos. La hortensia de invierno se usa debajo de árboles, como cubresuelos floridos, en borduras. Sus flores pueden utilizarse como flor de corte.





Jazmín del Paraguay - (Brunfelsia australis)

A pesar de crecer bien en posiciones más luminosas, el nativo jazmín del Paraguay progresa también bajo media sombra o sombra clara. Se usa para jardines perfumados, como vegetación de fondo. Es una planta que responde a la poda y sus raíces suelen generar renuevos.





Astilbe

Sus flores parecen plumas de colores y las hojas recuerdan las de los helechos. Se pueden encontrar en tonos rosados, blancos, rojos y malva. Son planta de sombra ideales para zonas umbrías o junto a estanques y requieren terrenos ricos y algo húmedos. Es una planta perenne de carácter vivaz. O, dicho de otra manera, que seca por completo sus tallos y hojas al llegar los meses de frío para rebrotar en primavera. Más allá de este detalle, es importante saber que hablamos de una especie vegetal de carácter rústico.





Camelia - (Camellia japónica)

Dan un toque romántico en cualquier jardín. Es un arbusto prolijo que se enciende cuando las flores se destacan sobre el follaje oscuro. La camelia luce espléndida en jardines boscosos y en jardines de estilo oriental. Se asocia con azaleas, ya que tienen requerimientos similares. Las distintas variedades abarcan flores blancas, rosas, rojas o matizadas, y simples, dobles o semidobles. Aparecen desde fin de otoño, durante el invierno o a principios de primavera, según la variedad. Es un arbusto muy longevo.



Otras: Asplenium - Astilbe - Azalea - Begonia - Browallia - Calatea - Cala - Camelia - Clivia - Espatifilo - Gardenia - Hortensia - Hosta - Poto - Sansevieria - etc.