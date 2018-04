Gustavo López Manzitti - Don Carlos - Infante de España - Tenor



"Esta ópera basada en hechos históricos y bajo la narración de la novela de Schiller, en su primera versión de Verdi era Carlos, después se empezó hacer en italiano hasta que Verdi se cansa de las malas reproducciones y decide hacerla él en italiano, "Don Carlo' y, es la que se presentará en el Teatro del Bicentenario.



Gustavo cuenta que su rol es Don Carlo, un muchacho, hijo del rey que está comprometido con la princesa Isabel de Valois y se iba a casar con ella. Pero resulta que por un tema de convenio político con Francia, el padre decide casarse con ella. Lo cual trae un asunto familiar bastante delicado. En la primera versión de Verdi, se ve el romance de Carlos e Isabel. En esta versión no, sale Carlos y le cuenta a la gente lo que pasó: "Yo la amaba tanto y cómo puede ser que mi padre me la saco, Dios mío'. Lo que se verá en esta oportunidad del personaje es muy tierno, joven, y muy torturado por su padre, el rey. Es extraño porque en escena no tiene arias de gran envergadura, Don Carlos no tiene nada de eso. Canta muchísimo y es siempre el eje de la acción dramática, pero no tiene ese momento en que va a cantar, tiene bellísimos dúos con todo el mundo y una relación muy particular con Rodrigo (barítono, Fabián Veloz, que al momento de la nota se encuentra en Bs. As.). Es hermosa la historia, un constante himno a la amistad entre los dos, se apoyan y se quieren mucho.



Gustavo aclara fuera de su actuación, ésta puesta de ópera que ya se había realizado en el Teatro Colón y con muchos protagónicos del elenco que también cantaran acá en San Juan, nos tenía con mucha expectativa, pero nos deslumbró el teatro, la boca de escenario es como la del Colón y la acústica maravillosa. Me siento muy feliz de trabajar aquí sobre todo por la amabilidad de su gente'.

Lucas Debevec Mayer - Felipe II - Rey de España - Bajo



"Es una obra de teatro histórica pero que no se atiene a los hechos ocurridos taxativamente. Felipe II y su hijo Carlos existieron, pero todo este entuerto amoroso es producto de la imaginación de una escritor y que luego Verdi la toma y también la adapta a su manera. Entonces, como en toda ópera la historia es la excusa. En esta oportunidad los sentimientos están a flor de piel, poder, drama, romance, pasión, traición. Mi personaje de Felipe II, tiene momentos muy crueles, en especial el aria donde demuestra toda su humanidad y desde mi opinión cuando él está solo es lo que verdaderamente es. Por lo tanto ese momento, demuestra su persona a pesar de que manda a matar a su hijo, a pesar de que defiende a quien era amigo de su hijo pero igual lo mata al gran inquisidor y más allá de esto, es un personaje que tiene gran poder, pero también sufre mucho. Y si lo presentamos como quien impone un orden, siempre será el maldito, se nota la ambigüedad humana y política en escena. El rey expresa siempre su sufrimiento terrible y lo expresa así en su aria: "ella jamás me amó y su amor está cerrado para mí'. Es todo un lamento eterno. Por eso es interesante no solo escucharlo sino verlo. Para mí la dicotomía que pasa en todos los personajes, cada uno tiene su desarrollo y no una unidireccionalidad'.

Cristian De Marco - El Gran Inquisidor - Bajo





"Mi personaje es el malo, es siniestro simplemente porque cumple la orden, el "Gran Inquisidor'. Su misión es cumplir el deber de la Santa Inquisición y básicamente como lo hizo la religión en toda su humanidad, gobernaba. La religión católica estaba abajo del reinado de la monarquía, la escena en la que participa el Gran Inquisidor, es oscura y siniestra, viene después del aria del rey donde él llora y corre por su amada porque ella no lo ama y sabe que está enamorada de su hijo. Es el rey quien llama al gran inquisidor para dar una solución al conflicto. Y, este le pregunta: ¿cuál es el medio que está buscando? El Rey responde: ¿qué pasa si mato a mi hijo? El inquisidor se revela contra eso a tal punto que le ofrece otra opción, que no es sacarse del medio a Don Carlo, su hijo, sino que le ofrece el sacrificio del Marques de Posa. Felipe II se pone mal, no lo acepta y el inquisidor le repite que para que lo llamó. En escena la política y la religión van de la mano, están unidas. El político llama al religioso proponiéndole una coartada y el religioso le ofrece otra, que es la que terminan aceptando las partes. Este personaje forma parte del tercer acto y está vestido de rojo con una capa larga fea, con tripas, gusanos, mide entre 5 y 7 metros. Participa en el final de la segunda parte e interviene en el final.



Cristian sale de su personaje y continúa con su relato, cuando era chico y empecé a estudiar canto siempre soñé que cuando sea grande cantar El Gran Inquisidor y hoy mi sueño se cumplió en San Juan y festejando mi cumpleaños. Entonces, siento una inmensa felicidad, es el regalo más grande, junto a mis colegas compartir este hermoso teatro y cantar este personaje de la ópera'.

Mónica Ferracani - Isabel Princesa de Francia - Soprano dramática



"Mi personaje es la reina Isabel, ella tiene muchos sentimientos encontrados porque en realidad en la versión de 5 actos que fue la primera que escribió Verdi, encontramos la escena de "Fontainebleau' que es donde Isabel se conoce con Don Carlo y se enamora. En esta versión que se presenta en San Juan, también la realizó Verdi pero más acotada de 4 actos, el tenor al principio cuando canta el aria cuenta un poco la historia de lo que no se ve. Ahora bien, cuando se encuentran en el otro dúo, se muestran los sentimientos encontrados entre los enamorados. Entonces, cuando a ella le viene la designación de reina, lejos de contentarla, la desespera, significa que encontró su amor y no va a poder concretarlo porque solo duró un día y eso lo canta en el aria donde ella recuerda los momentos vividos y se pregunta ¿por qué solo duró un día? En realidad es una reina bastante triste.



Nunca había cantado la ópera Don Carlo, voy a debutar en el TB. Esta es mi tercera actuación en San Juan. El año pasado cante Tosca. En mi debut puedo decir que cantar con el maestro Siffert es un placer, nos entendemos perfecto y la acústica de la sala ayuda muchísimo. El Teatro es maravilloso desde todo punto de vista, muy cómodos los camarines, la atención es excelente y hace que todos mis colegas estemos en el ambiente de trabajo ideal'.